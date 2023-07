Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours : -

RN1001 - Le Port - travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de 2 abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement en faveur des modes doux

Sur la RN2 à St Benoit dans le secteur de la Rivière de l'Est, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'au vendredi 4 août. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation de passerelles piétonnes

Sur la RN2 à Ste Rose dans les secteurs Rivière de l'Est, Pont de la ravine Sèche, mais également aux ravines Robert, Parisse, Emmanuel et Bonin, travaux de réalisation d’une passerelle piétonne jusqu'à fin novembre. Travaux de 8h30 à 15h30. Hors chaussée

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de sécurisation

Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l'échangeur de la Marine et celui de Quartier Français de 20h à 5h la nuit du lundi 31 juillet. Une déviation sera mise en place par la RN2002.

RN3 - Le Tampon/23ème km - Travaux de confortement d'un mur de soutènement

Sur la RN3 au Tampon/23ème km, travaux de confortement d'un mur de soutènement jusqu'au jeudi 31 août. Alternat de 8h30 à 16h30 et chaussée rétrécie.

RN3 - St Benoit / La Confiance -Travaux d'enrobé

Sur la RN3 à St Benoit secteur La Confiance, travaux d'enrobé les nuits du lundi 31 juillet au jeudi 3 aout. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Circulation déviée de façon permanente dans le sens descendant par la voirie communale jusqu’au giratoire pôle Bois pour reprendre la RN2.

RD102 - St Paul - Travaux de démolition de chaussée

Sur la RD102 à St Paul Route du Temple entre PR0 et PR1, travaux de démolition de chaussée jusqu'au lundi 14 août à 15h. Fermeture permanente pendant la période.

RD46 - Ste Suzanne/Route Ste Vivienne - Travaux de réparations

Sur la RD46 à Ste Suzanne/Route Ste Vivienne entre PR1+600 et PR2+140, travaux de réparations jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

- Chantiers à venir : -

RN1 - St Paul - Travaux d'élargissement de BAU

Sur la RN1 à St Paul Plateau Caillou, travaux d'élargissement de BAU la nuit du mercredi 3 août. Voie de droite neutralisée sur la bretelle de sortie sens montant de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/St Pierre - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1, secteur Ravine Mouton à St Leu, et sur la RN3, secteurs Mon Caprice et Les Casernes à St Pierre, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du lundi 31 juillet. Voie de droite neutralisée, sens Nord/Sud sur la RN1 et sens descendant sur la RN3 de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux de peinture

Sur la RN1 à St Paul entre Cambaie et Savannah, travaux de peinture routière les nuits du lundi 31 juillet au jeudi 3 août inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de peinture routière

Sur la RN1 entre l'échangeur des Colimaçons à St Leu, à celui de l'Etang Salé, travaux de peinture routière les nuits du lundi 31 juillet au mercredi 2 août inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier mobile.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, entre l'échangeur du Chaudron à St Denis, à celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 31 juillet au jeudi 3 août inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier, de 20h à 5h.

RD32 - St Joseph/Route Plaine des Grègues - Travaux de construction de parapets

Sur la RD32 St Rte Plaine des Grègues à St Joseph, travaux de construction de parapets. Circulation alternée de 7h à 16h du mardi 1er août au vendredi 8 septembre.

- Evènements (hors chantiers) : -

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 30 juillet de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les Rues de Nice et Labourdonnais.

RN2002 - Ste Suzanne - Processions religieuses

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, plusieurs processions seront organisées par l'Association Rites et Coutumes de l'Hindouisme Populaire, selon le programme suivant :

- samedi 29 juillet de 23h30 à 00h30 : rue Guy Damour, chemin commune Bègue, rue de la Sucrerie ;

- dimanche 30 juillet de 13h30 à 18h30 : Temple, rue Guy Damour, chemin commune Bègue, RN 2002 avenue Mahatma Gandhi, pont Malheur et retour temple.

La plus grande prudence est recommandée à l'approche du cortège mobile dans ces secteurs.

RD17 - Etang-Salé - Manifestation sportive

Sur la RD17 Route de la Forêt de L’Etang-Salé, afin de permettre la manifestation sportive "30 -ème Raid des Sables" la circulation sera règlementé par des microcoupures selon les besoins de la compétition le dimanche 30 juillet de 7h à 18h.

Toute l'île - 54ème Tour Auto de la Réunion

La manifestation sportive "54ème Tour Auto de la Réunion" se déroulera du vendredi 28 au dimanche 30 juillet. Les spéciales se dérouleront exclusivement sur les Routes Départementales:

- le vendredi 28 juillet de 12h à 00h sur les RD41 Route de la Montagne, RD4B Route du Bassin Sandrine et RD4 Route de Bois de Nèfles de St Paul ;

- le samedi 29 juillet de 8h à 1h du matin sur les RD57 Route des Radiers, RD34 Route de la Crête ; RD32 Route de la Plaine des Grègues, RD3 Route Hubert Delisle, RD12 Route des Colimaçons et RD13 Route de Bras Mouton ;

- le dimanche 30 juillet de 9h à 18h sur les RD9 Route de Montée Panon et RD14 Chemin Armanette.

Il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place aux abords des tronçons concernés.