Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (photo : rb/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savannah, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Cambaie et l'ouvrage de l'Etang St Paul dans le sens Nord/Sud de 20h30 à 5h la nuit du lundi 4 décembre.

Les nuits des mardi 5 et mercredi 6 décembre, fermeture dans les deux sens.

La nuit du jeudi 7 décembre, fermeture dans le sens Sud/Nord.

RN1A - St Paul - Travaux de confortement des berges

Sur la RN1A à St Paul, travaux de confortement des berges dans le secteur du Cap Marianne. Circulation alternée de 5h30 à 16h du lundi au jeudi et de 5h30 à 11h30h le vendredi jusqu'au 14 décembre.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à St Leu entre le giratoire Kelonia et l'entrée de l'agglomération, pour permettre la suite des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, des restrictions seront à prévoir jusqu’au 1er trimestre 2024.

RN1001 - Le Port - travaux de création d'un TCSP

Sur la RN1001 au Port entre giratoire Vilebrequins et Rose des vents, travaux de création d’un TCSP (création de deux voies supplémentaires pour les bus et création de 2 abris bus en TPC jusqu’à fin novembre de 8h à 15h30. Bandes dérasées de gauche et de droite neutralisées, alternat selon les besoins du chantier.

RN2 - St Joseph/Bois Noirs - travaux de pose de réseaux d'eaux pluviales et réseaux secs

Sur la RN2 à St Joseph dans le secteur de Bois Noirs, travaux de pose de réseaux d'eaux pluviales et réseaux secs les nuits jusqu'au vendredi 8 décembre. Circulation alternée au droit du chantier (sens Langevin/St Joseph) de 20h30 à 5h.

RN2 - St André - Travaux EP et dérasement

Sur la RN2 à St André secteur Petit Bazar, travaux EP et dérasement les nuits du lundi 4 au jeudi 7 décembre inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord de 20h à 5h.

RN2 - St André - Travaux de marquage

Sur la RN2 à St André, travaux de marquage entre Petit Bazar et La Balance les nuits des lundi 4 et mardi 5 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre St Denis et St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 4 au jeudi 7 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, une modification de la circulation dans le sens montant est effective entre le giratoire des Plaines et la station-service. La bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation.

Une déviation est mise en place par la voirie communale.

Pour rappel, dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 route de Cilaos de la rampe de Pavillon à l'entrée du tunnel de Peter Both, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au mardi 19 décembre de 7h à 15h. Vitesse limitée à 30km/h et micro coupures n'excédant pas 45 minutes selon les besoins du chantier.

RN5 - Cilaos - Reconnaissance géotechnique pour le projet du futur tunnel de Gueule Rouge

Sur la RN5 route de Cilaos, travaux de reconnaissance géotechnique pour le projet du futur tunnel de Gueule Rouge les nuits jusqu' vendredi 15 décembre (vendredi soir inclus). Circulation sera totalement interdite dans ce secteur entre le carrefour route de Palmiste Rouge et celui avec la route de Bras Sec de 20h à 4h. Pour complément d'information, en journée dans le secteur du Bras de Benjoin, la circulation sera alternée.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux d'élargissement du Pont Bananes

Sur la RD16 aux Avirons/Route du Tévelave, travaux d'élargissement du Pont Bananes jusqu'au 14 février 2024. Circulation interdite dans les deux sens, Déviation par les voiries communales.

RD41 - St Denis/Rte de la Montagne - Travaux de renforcement de chaussée

Le conseil départemental vous informe que sur la RD41 Route de la Montagne, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée entre les PR 6+300 et 8+300, la circulation sera alternée de 19h à 21h, puis interdite de 21h à 5h les nuits jusqu'au jeudi 14 décembre inclus.

RD41 - St Denis - Travaux de création de giratoire

A Saint Denis, au niveau de l'échangeur RD41/RN6, travaux de création d'un giratoire à partir du mardi 14 novembre jusqu'en avril 2024 (pause du chantier pendant les congés du BTP). Restrictions à prévoir comme suit pendant toute la durée du chantier:

- RD41 route de la Montagne fermée de facon permanente secteur la Redoute.

Il est demandé aux usagers pour rejoindre la Montagne de privilégier l'accès par le pont Vinh San.

En provenance de la route de la Montagne, l'accès à la route du Littoral se fera par la RN6 pont Vinh San sens N/O ou par la RN1 Barachois.

- Chantiers à venir -

RN1 - La Possession - Travaux de peinture

Sur la RN1 à La Possession secteur Ravine à Marquet, travaux de peinture routière la nuit du mercredi 6 décembre. Voie de droite neutralisée sens Ouest/Nord de 20h à 5h.

RN1 - La Possession - Travaux de détection de réseau

Sur la RN1 à La Possession au niveau de l'échangeur de la Montagne, travaux de détection de réseau la nuit du mercredi 6 décembre. Voie de droite neutralisée à partir de 20 h dans le sens Ouest/Nord.

RN3/RN1 - St Pierre/Etang Salé - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN3 à St Pierre, secteurs Ligne Paradis et échangeur de Basse Terre, et sur la RN1 à l'Etang Salé secteur Le Gouffre, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du mercredi 6 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier.

RN1 - Trois Bassins - Travaux de nettoyage de corniches

Sur la RN1 Trois Bassins Ravine des Trois Bassins, travaux de nettoyage de corniches la nuit du lundi 4 décembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud de 20h à 5h.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre St Denis et Le Port et la RN6 Boulevard U2, travaux de balayage les nuits du lundi 4 au jeudi 7 décembre inclus. Voie neutralisée de 19h30 à 5h selon les besoins du chantier.

- Evènements (hors chantiers) -

RN1 - St Paul - Manifestation KROMALI/Réunion Métis

A saint Paul au niveau du front de mer, une manifestation culturelle est prévue à partir du mercredi 29 novembre jusqu'au dimanche 3 décembre. Des restrictions de circulation seront à prévoir de façon progressive comme suit :

- à partir du 1er décembre à 16h jusqu'au lundi 4 décembre 6h, fermeture du Quai Gilbert, de certaines rues (Evariste de Parny, Suffren, Rhin et Danube, Elie Eudor, Eugène Dayot) ainsi que plusieurs parkings.

Des perturbations de la circulation sont à prévoir dans ce secteur pendant toute la durée de la manifestation.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation Ô Barachois, la circulation sera interdite dans les deux sens entre la rue Labourdonnais et le giratoire RD41 de 14h à 20h le dimanche 3 décembre.

Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Finale Course de Côte de Saint Joseph

Sur la RD37 à St Joseph/Route Jacques Payet du PR3+600 au PR6+100, lors de la Finale Course de Côte de Saint-Joseph, circulation interdite de 7h à 18h le dimanche 3 décembre. Convoi organisé entre 12h et 13h30 par l'organisateur.

RN1/RN5 - 0-3000

Sur les RN5 et RN1005 à Cilaos, se déroulera le samedi 2 décembre la manifestation sportive intitulée "La 0-3000" de 6h à 16h30. La plus grande Prudence est recommandée à l'approche des cyclistes et des équipes organisatrices, notamment au niveau sections à voie unique (tunnels, ponts), et au niveau de l'échangeur de Pierrefonds à St Pierre.