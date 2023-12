Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 ( photo : rb/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN1A - St Paul - Travaux de confortement des berges

Sur la RN1A à St Paul, travaux de confortement des berges dans le secteur du Cap Marianne. Circulation alternée de 5h30 à 16h du lundi au jeudi et de 5h30 à 11h30h le vendredi jusqu'au 14 décembre.

RN1 - St Paul – Travaux aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savannah, des restrictions de circulation seront programmées comme suit les nuits de la semaine prochaine de 20h30 à 5h:

- la nuit du lundi 11 décembre, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Cambaie et l'ouvrage Etang Saint Paul dans le sens Nord/Sud avec déviation mise en place la bretelle de sortie Etang/Cinéma Cambaie.

- la nuit du mardi 12 décembre, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Cambaie et l'ouvrage Etang Saint Paul dans les deux sens avec déviations dans le sens N/S par la bretelle de sortie ciné/Cambaie et la RN1A et dans le sens S/N par l'échangeur Savanna jusqu'à celui de Cambaie.

- les nuits des mercredis 13 et jeudi 14 décembre, la circulation sera interdite entre l'ouvrage Etang St Paul et l'échangeur de Cambaie dans le sens S/N avec déviation par l'échangeur Savanna jusqu'à celui de Cambaie.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux d'aménagement, une modification de la circulation dans le sens montant est effective entre le giratoire des Plaines et la station-service. La bretelle de sortie vers Bras Fusil est fermée à la circulation. Une déviation est mise en place par la voirie communale. Pour rappel, dans le sens descendant, la circulation est toujours déviée par la zone Pôle Bois.

RN5 - Cilaos - Reconnaissance géotechnique pour le projet du futur tunnel de Gueule Rouge

Sur la RN5 route de Cilaos, travaux de reconnaissance géotechnique pour le projet du futur tunnel de Gueule Rouge les nuits jusqu' vendredi 15 décembre (vendredi soir inclus). Circulation sera totalement interdite dans ce secteur entre le carrefour route de Palmiste Rouge et celui avec la route de Bras Sec de 20h à 4h. Pour complément d'information, en journée dans le secteur du Bras de Benjoin, la circulation sera alternée.

RN5 - route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 route de Cilaos de la rampe de Pavillon à l'entrée du tunnel de Peter Both, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au mardi 19 décembre de 7h à 15h. Vitesse limitée à 30km/h et micro coupures n'excédant pas 45 minutes selon les besoins du chantier.

RD41 - St Denis - Travaux de création de giratoire

A Saint Denis, au niveau de l'échangeur RD41/RN6, travaux de création d'un giratoire à partir du mardi 14 novembre jusqu'en avril 2024 (pause du chantier pendant les congés du BTP). Restrictions à prévoir comme suit pendant toute la durée du chantier :

- RD41 route de la Montagne fermée de façon permanente secteur la Redoute. Il est demandé aux usagers pour rejoindre la Montagne de privilégier l'accès par le pont Vinh San.

- En provenance de la route de la Montagne, l'accès à la route du Littoral se fera par la RN6 pont Vinh San sens N/O ou par la RN1 Barachois

- Chantiers à venir -

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux de balayage

Sur la RN1 de l'échangeur du Sacré Cœur au Port, à celui des Colimaçons à St Leu, suite des travaux de balayage les nuits du lundi 11 au jeudi 14 décembre inclus. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Trois Bassins - Travaux de fauchage

Sur la RN1 à Trois Bassins, entre les secteurs Chemin Panon et la Grande Ravine, travaux de fauchage le jeudi 14 décembre. Voie de gauche neutralisée sens Nord/Sud de 9h à 15.

RN1 - St Leu - Travaux de pose réseau AEP

Sur la RN1 à St Leu, ouvrage d'art Ravine du Cap, travaux de pose de réseau d'assainissement d'eau pluviale les nuits du lundi 11 au vendredi 15 décembre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 11 au jeudi 14 décembre. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux de marquage

Sur la RN2 à St Denis, travaux de marquage au niveau du Boulevard Léopold Rambaud la nuit du mardi 12 décembre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - Ste Marie - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Marie, de l'échangeur de la Ravine des Chèvres à celui de Duparc, travaux de marquage les nuits des lundi 11 mercredi 13 et jeudi 14 décembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord selon les besoins du chantier.

RN2 - Ste Suzanne/St Benoit - Travaux de fauchage

Sur la RN2 de l'échangeur Nord de Ste Suzanne à l'échangeur de Bourbier à St Benoit, travaux de fauchage les nuits des jeudi 14 et vendredi 15 décembre. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier mobile.

RN2 - St André - Travaux sur réseau Eaux Potables

Sur la RN2 à St André secteur Petit Bazar, travaux sur réseau d'eau potable les nuit du lundi 11 au vendredi 15 décembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord de 20h à 5h.

RD48 - St André/Rte de Salazie - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RD48 route de Salazie, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur de la Passerelle, la route sera totalement fermée dans ce secteur de 8h15 à 15h30 le mardi 12 décembre. Par ailleurs, des ouvertures ponctuelles de 30 minutes sont programmées à 9h15, 10h45, 12h15 et à 14h sauf aléas.

- Evènements (hors chantiers) -

RN1A - St Paul - Trail de Villèle

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive Trail de Villèle, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation de 5h30 à 8h le dimanche 10 décembre. Une déviation sera mise en place par la RN1.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 10 décembre de 14h à 19h. Déviations dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

RD27/RD36 - St Pierre/Le Tampon - Rallye des 1000km

Le Conseil Départemental vous informe que sur les communes de Saint Pierre et Le Tampon, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée « Rallye des 1000 km » des fermetures de route seront programmées comme suit :

- Sur la RD27 Route de Bras de Pontho, du PR 3+900 au PR 9 du samedi 9 décembre à 19h30 au dimanche 10 décembre à 2h du matin ;

- sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix du PR 2+260 au PR20+880, de 9h50 à 16h40 le dimanche 10 décembre. Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation qui sera mise en place.