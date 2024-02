Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT vous informe que la RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation le dimanche 3 mars de 6h30 à 13h30 pour permettre des travaux de purges de la falaise. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Chantiers en cours :



RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies



Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Sa-vanna, la circulation sera interdite entre l’ouvrage Etang St-Paul et Cambaie dans le sens Sud/Nord, les nuits du lundi 26 au jeudi 29 février inclus de 20h30 à 5h.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie Savanna direction Nord, puis RD4 direction la Plaine, puis RD 2 direction échangeur Cambaie.

Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.



RN1 - La Possession - Travaux de pose des joints chaussée sur l’ouvrage d’art



A La Possession, pour permettre des travaux de pose des joints chaussée sur l’ouvrage d’art de la voirie communale du cimetière, la rue Patrice Lumumba sera fermée à la circulation dans les 2 sens de 20h à 5h les nuits jusqu'au jeudi 29 février. Déviation dans les 2 sens par les voiries communales.



RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de giratoire



Sur la RN2 à St Joseph, secteur Manapany les Bains, travaux d'aménagement de giratoire.

Circulation alternée de 20h à 5h les nuits des mercredi 28 et jeudi 29 février.



RN2 - St Joseph - Travaux préparatoires avant réfection des enrobés



Sur la RN2 à St Joseph, travaux préparatoires avant réfection des enrobés les nuits jusqu'au vendredi 1er mars. Circulation interdite du pont de la Rivière des Remparts à la rue des Jacques de 20h à 5h. Déviations par les voiries communales.



RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noir



Sur la RN2 à St Joseph, travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noir les nuits du lundi 26 au jeudi 26 février inclus. Alternat de 20h à 5h.



RN2 - Ste Marie - Travaux de réalisation de GBA



Sur la RN2 à Sainte Marie, pour permettre des travaux de réalisation de GBA, la bretelle d'insertion de l'échangeur de Gillot dans le sens Nord/Est sera fermée à la circulation de 20h à 5h les nuits des lundi 26 et mardi 27 février.

Une déviation sera mise en place par la RN6.Par ailleurs, la voie de droite sera également neutralisée dans le sens Nord/Est sur la section courante dans le secteur de Gillot.



RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton



Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.



RD41 St Denis - Travaux de création de giratoire



Sur la RN41 à Saint Denis, au niveau de l'échangeur RD41/RN6, travaux de création d'un giratoire jusqu'à début mars. Route fermée de façon permanente secteur la Redoute.



Chantiers à venir :



RN1 - Le Port – Travaux de tirages de fibre optique



Sur la RN1 le Port de l'échangeur de Ste Thérèse au Passage supérieur Rue P.Lumumba, travaux d'ouverture de chambre et aiguillage de câbles les nuits du lundi 26 février au vendredi 8 mars. Voie de droite neutralisée sens Ouest/Nord de 20h à 5h.



RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage



Sur la RN1, route des Tamarins, à L’Etang-Salé et St Pierre, entre l'échangeur du Gouffre à celui des Badamiers, travaux de balayage les nuits du lundi 26 jusqu’au 29 février inclus 2024.

Voie de droite neutralisée selon avancement du chantier de 20h et 5h.



RN1 - St Paul - Travaux de remplacement de caméras



Sur la RN1 à St Paul, route des Tamarins, travaux de remplacement des caméras dans le tunnel du Cap Lahoussaye comme suit :

- La nuit du lundi 26 février dans le sens N/S, circulation possible uniquement sur la voie lente de 20h30 à 5h.

- La nuit du mardi 27 février dans le sens N/S, fermeture du tunnel de 22h à 3h avec déviation par échangeur Plateau Caillou, la RD 10 puis la RN1A.

- La nuit du mercredi 28 février, dans le sens S/N, circulation possible uniquement sur la voie lente de 20h30 à 5h.

- La nuit du jeudi 29 février dans le sens S/N, fermeture du tunnel de 22h à 3h avec déviation par échangeur EPERON, la RD10 puis la RN1A.



RN2 - St Denis - Travaux de réfection en enrobés



Sur la RN2 à St Denis, pour permettre des travaux de réfection en enrobé, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l'échangeur de Gillot et l'autopont du Chaudron de 20h à 5h les nuits du lundi 26 au jeudi 29 février.