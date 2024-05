Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

• Chantiers en cours

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers



Sur la RN1 entre St Denis et Sacré Cœur, sur la RN6 secteur Montée U2, sur la RN7 entre le giratoire les Danseuses et l’échangeur de Cambaie et sur la RN1001 au Port, travaux de nettoyage divers du lundi 6 jusqu'au vendredi 10 mai. Neutralisation de la BAU au droit du chantier selon avancement de 6h à 15h.

RN1 - St Paul - Travaux d'ouverture de chambre et de tirage de câbles fibre optique



Sur la RN1 à St Paul entre le tunnel du Cap Lahoussaye et l’échangeur de Plateau Caillou, travaux d'ouverture de chambre et de tirage de câbles fibre optique les nuits jusqu'au vendredi 10 mai. Voie de gauche neutralisée dans le sens Ouest/Nord de 20h à 5h.

RN1A - St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable



Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente jusqu'au courant du mois de juin. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noirs



Sur la RN2 à St Joseph, travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noirs les nuits jusqu'au mercredi 8 mai. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d'eau



Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée



Sur la RN3 à St Benoit, secteur de l'Echos, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'à fin mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

RD42 - St Denis/Rte de Bellepierre - Travaux de réfection définitive suite travaux extension réseau électrique



RD42 St Denis/Rte de Bellepierre, travaux de réfection définitive suite travaux extension réseau électrique jusqu'au 22/04/24. Circulation sur voie réduite en alternat de 21h à 05h.

• Prévisionnel des chantiers

RD48 - Route de Salazie – Travaux de terrassement et de nettoyage

Le Département vous informe que sur la RD48 Route de Salazie, avant le village de Petit Trou, des travaux de terrassement et de nettoyage de la chaussée auront lieu la nuit du lundi 6 mai de 21h à 5h. La circulation des véhicules sera alternée assorti de microcoupures n’excédant pas les 30 minutes.

• Evénements (hors chantiers)

Tour de l'île - Incanella 5 Tour - Tour de l'île à vélo



La manifestation sportive intitulée « Incanella 5 Tour - Tour de l'île à vélo » se déroule jusqu’au samedi 4 mai dans plusieurs communes de l'Ile.

La plus grande prudence est demandée aux usagers vis à vis des participants et des équipes accompagnatrices. Pour information, la troisième étape partira le samedi 4 mai de Ste Rose à St Denis, hôtel de Région.

RN1 - Barachois - Marché de Nuit



Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement du « Marché de Nuit », organisé par la ville de Saint Denis, le Barachois sera fermé à la circulation ce samedi 4 mai dès 18h entre le giratoire Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais. Sa réouverture est prévue aux alentours de 3h du matin. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.

Au vu des congestions observées lors de la dernière édition, il est conseillé aux usagers d’anticiper leurs déplacements et pour ceux en transit par le chef-lieu pendant les heures de fermeture, la RN6 Boulevard Sud vous est vivement conseillée.