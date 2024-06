Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN6 - St Denis - Travaux de nettoyage de la tranchée couverte



- Chantiers à venir -

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de nettoyage entre 20h à 5h, la circulation sera interdite au droit de la tranchée couverte Mazagran Doret dans le sens Nord/Est dans un premier temps, puis dans le sens Est/Nord, cette nuit du vendredi 14 juin entre 20h à 5h Les déviations seront mises en place par les contre-allées.Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre des travaux de pose de signalisation, le Boulevard U2 dans le sens descendant sera fermé à la circulation de 20h à 4h cette nuit du vendredi 14 juin. Une déviation sera mise en place par la RD41 secteur la Redoute, et la RN1.Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Eperon à St Paul et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique dans les deux sens les nuits du lundi 17 au jeudi 21 juin inclus. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente jusqu'au courant du mois de juin. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.Sur la RN2 à Saint Joseph, travaux d’enrobés dans le secteur de Bois Noirs les nuits du lundi 17 au jeudi 21 juin inclus selon le programme suivant :- La nuit du lundi 17 juin, terrassement de la bretelle St Joseph + mise en œuvre d'enrobé sur la bretelle du chemin du Verger. Route barrée, déviation dans le sens St Joseph/Langevin par la rue Paille-en-Queue et dans le sens Langevin/Saint Joseph par les rues Maunier et rue Denis Picard.-La nuit du mardi 18 juin, mise en œuvre des enrobés sur la bretelle Saint Joseph. Route barrée, déviation dans le sens St Joseph/Langevin par la rue Paille-en-Queue et dans le sens Langevin/Saint Joseph par les rues Maunier et Denis Picard .-Les nuits des mercredi 19 et jeudi 20 juin, travaux raccordement du réseau Eau Pluviale, circulation alternée.Il est demandé aux usagers d'être vigilants quant aux nouveaux tracés et nouvelles signalisations qui seront en vigueur à la levée de chaque phase du chantier.Sur la RN2 à Ste Marie, au niveau de l'échangeur Les Jacques, travaux de signalisation horizontale la nuit du mercredi 19 juin. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'en fin d'année. Alternat par feux tricolore de chantier ou par piquet K10 selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.Sur la RN1005 à Saint-Louis, travaux de purge de la falaise dans le secteur d'Ilet Furcy jusqu'au vendredi 21 juin. Micro coupures selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de balayage



- Evènements (hors chantiers) -

Sur la RN1 de l'échangeur des Colimaçons à St Leu à celui des Sables à l'Etang Salé, travaux de balayage en accotement et BAU les nuits du lundi 17 juin au jeudi 20 juin inclus. Neutralisation de voie dans le sens Nord/Sud puis dans le sens Sud/Nord en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.Sur la RN6 BBd Sud à St Denis, travaux de réparation de regard d'eaux pluviale du pont Vinh San jusqu'au carrefour de la Source les nuits du lundi 17 au mercredi 19 juin. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier.Sur la RN1 de l'échangeur des Sables à l'Etang Salé à celui de Bel Air à St Louis, travaux d'élagage au lamier en accotement les nuits du lundi 17 juin au jeudi 20 juin inclus. Neutralisation de la voie de droite dans la zone du chantier mobile dans le sens Nord/Sud puis dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h.Sur la RN1 à Saint Paul et au Port, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Sacré Coeur et Savanna, des restrictions seront nécessaires comme suit :- circulation interdite dans le sens Sud/Nord entre l'échangeur de Cambaie et celui du Sacré Coeur de 20h à 5h les nuits du mardi 18 au jeudi 20 juin inclus. Déviation par la bretelle de sortie Cambaie et la RN7 Axe Mixte.- circulation sens Nord/Sud entre l'échangeur de Cambaie et l'ouvrage d'Art Etang St Paul de 20h à 5h les nuits du lundi 17 au vendredi 21 juin. Déviation par la bretelle de sortie Cambaie.Sur la RN2 à Ste Marie, travaux de réfection des corniches sur le passage supérieur de l'OA Pierre Manès dans le secteur Les Cafés les nuits du lundi 17 au vendredi 21 juin inclus. Voie de droite neutralisée sens Nord/Est depuis la Ravine Charpentier de 20h à 5h.Sur la RN2, entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 17 au vendredi 21 juin. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier.Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre des travaux d'enrobé au niveau de l'échangeur de Quartier Francais, les bretelles de sortie seront fermées dans les deux sens de 20h à 5h la nuit du mercredi 19 juin.La circulation sera déviée comme suit :- dans le sens Nord/Est : par la RN2 jusqu'à l'échangeur Petit Bazar, puis par la RN2002 ;- dans le sens Est/Nord : par la RN2 jusqu'à l'échangeur La Marine, puis par la RN2002.Sur la RN3 à St Pierre, travaux de réparation de glissière de sécurité suite à un accident dans le secteur de l'échangeur D400 la nuit du lundi 17 juin. Voie de droite neutralisée sens montant de 20h30 à 5h.Sur la RD3 à St Louis/Rte Hubert Delisle, travaux de pose de poteau et tirage de câble. Circulation alternée de 08h à 16h jusqu'au 21/06/24

La Petite-Ile/Rte Plaine des Grègues - 4ème Manche du Championnat de Course de Côte



Sur la RD32 /Rte Plaine des Grègues à Petite Ile, 4ème Manche du Championnat de Course de Côte le dimanche 16 juin. Chemin Neuf (RD30) circulation interdite dans le sens montant de St Pierre vers Petite-Ile, stationnement autorisé côté mer.En centre-ville de Saint Paul, pour permettre la manifestation du Grand Boucan le dimanche 16 juin sur le front de mer, la circulation sera modifiée.Sur les RN1 et RN2 à St Denis le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 16 juin de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.