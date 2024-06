Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul/Le Port - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à Saint Paul et au Port, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies section Cambaie/Savanna et celle Cambaie/Rivière des Galets, des restrictions seront prévues de 20h30 à 5h les nuits de la semaine prochaine comme suit :

Lundi 1er et mardi 2 juillet :

- Dans le sens Nord/Ouest circulation interdite entre l'échangeur de Cambaie et l'ouvrage d'art de l'Etang Saint Paul

Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Cambaie, la RD2 et la RD4 jusqu’à l’échangeur de Savanna.

- Dans le sens Ouest/Nord, la circulation sera interdite entre les échangeurs de Cambaie et de Sacré Cœur. (par ailleurs, en amont la voie de gauche sera neutralisée)

Une déviation sera mise en place par la RN7 axe mixte.

Mercredi 3 juillet :

- Dans le sens Nord/Ouest circulation interdite entre la bretelle de sortie Cambaie et l'ouvrage d'art de l'Etang Saint Paul

- Dans le sens Ouest/Nord entre l'ouvrage d'art de l'Etang Saint Paul et Sacré Coeur,Jeudi 4 juillet :

- Dans le sens Nord/Ouest circulation interdite entre la bretelle de sortie Cambaie et l'ouvrage d'art de l'Etang Saint Paul

- Dans le sens Ouest/Nord circulation interdite entre l'ouvrage d'art de l'Etang Saint Paul et Sacré Coeur,Vendredi 5 juillet :

- Dans le sens Nord/Ouest circulation interdite entre la bretelle de sortie Cambaie et l'ouvrage d'art de l'Etang Saint Paul

- Dans le sens Ouest/Nord, voie rapide neutralisée entre échangeur Savannah et sortie CHOR.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur et celui de la Possession et sur la RN6 entre le Boulevard U2 et Gillot, travaux d’élagage mécanique et manuel en accotement du lundi 1er au jeudi 4 juillet inclus.

Neutralisation de la BAU selon les besoins du chantier de 20h à 4h.

- Fermeture de la voie d’entrecroisement le 1er ou 2 juillet sortie bretelle de la Possession sur RN1 sens O/N.

- Fermeture de la bretelle d’entrée sur la RL le 3 ou 4 juillet depuis le rond-point Ravine à Malheur sur RD41 sens O/N.

RN1A - St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'aménagement dans le secteur de Piton Ste Rose du lundi au vendredi pendant 3 mois. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de sécurisation de la falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année. Circulation par alternant de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit/rue Auguste de Villèle - Travaux d'aménagement TCSP

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024.

Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Auguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente. Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales.

Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villèle (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 08h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 05h00.

RN2 - Ste Marie - Travaux de réfection des corniches

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux de réfection des corniches au niveau de l'ouvrage d'art Pierre Manès dans le secteur Les Cafés comme suit :

- les nuits du lundi 1er et mardi 2 juillet : Neutralisation de la voie bus et lente au droit du chantier de l’ouvrage sens E/N.

- la nuit du mercredi 3 juillet : Double neutralisation des voies rapide au droit du chantier dans les 2 sens.

- les nuits du jeudi 4 et vendredi 5 juillet : Neutralisation de la voie bus et lente au droit du chantier de l’ouvrage sens E/N.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du jeudi 3 et vendredi 4 juillet. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier.

RN2 - St Joseph - Travaux de raccordement BT de Bois Noirs

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre la suite des travaux d'aménagement de l'ouvrage hydraulique de Bois Noir du lundi 1er au vendredi 12 juillet inclus, la circulation sera interdite aux véhicules légers et sera faite par alternat pour les poids lourds dans le sens Saint Joseph/Langevin de 8h30 à 15h30. Une déviation sera mise en place par la voirie communale Rue Paille-en-Queue pour les véhicules légers.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d'eau

Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo du lundi en vendredi pendant 3 mois. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN1A - St Leu - Travaux de pose de canalisation

Sur la RN1A à St Leu, suite des travaux de modernisation du réseau d'assainissement jusqu'au vendredi 5 juillet. Circulation alternée à l'entrée Nord de St Leu de 6h30 à 15h30. Dans le centre-ville, d'autres restrictions sont à prévoir telles que des fermetures et des chaussée rétrécies.

Chantiers à venir :

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de réparation de chaussée

Sur la RN2 à Sainte Suzanne et St André, pour permettre des travaux d'aménagement de la Voie Réservée aux Transports en Commun, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l'échangeur de Petit Bazar et celui de Quartier Français de 20h à 5h les nuits du lundi 1er au jeudi 4 juillet inclus. Une déviation est prévue par la RN2002.

RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de chaussée

Sur la RN1 entre la zone de Pierrefonds et St Pierre, pour permettre des travaux de réparation de chaussée, fermeture de la portion entre l’échangeur de Pierrefonds et celui menant à la ZI3 au niveau de la pointe du Diable les nuits du lundi 1er au jeudi 4 juillet inclus. Les usagers en direction de St Louis devront prendre la déviation mise en place par la voirie communale de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux préparatoires dans le cadre de la réfection d'enrobé

Sur la RN1 à St Leu, travaux préparatoires dans le cadre de la réfection d'enrobé entre Grande Ravine et l'échangeur des Colimaçons les nuits du lundi 1er au jeudi 4 juillet inclus sens Sud/Nord.

Voie lente neutralisée de 20h30 à 5h.

RN1 - St Leu/St Louis - Travaux de balayage en BAU et TPC

Sur la RN1, de l'échangeur des Colimaçons à St Leu jusqu'à celui de Bel Air à St Louis, travaux de balayage en BAU et TPC les nuits du lundi 1er au jeudi 4 juillet inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre aux besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de nettoyage de fil d'eau en régie

Sur la RN2 de St Denis, auto pont du Chaudron à l'échangeur de Quartier-Français Ste Suzanne, travaux de nettoyage de fil d'eau les nuits du lundi 1er et jeudi 4 juillet inclus. Neutralisation d'une voie en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie - Travaux d'espace verts aux abords des ouvrages

Sur la RN2 à Ste Marie et Ste Suzanne, travaux d'espace verts aux abords des ouvrages suivant de 20h à 5h :

O.A Chemin de la Découverte :

- lundi 1 juillet : sens N/E neutralisation de la voie de droite au droit du chantier - mardi 2 : sens E/N neutralisation de la voie de bus

O.A PS Manès :

- mercredi 3 : Sens N/E neutralisation de la voie de droite au droit du chantier

O.A Ste Vivienne :

- jeudi 4 : neutralisation de la voie de droite dans les 2 sens.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 RN2 - St Denis - Ouverture exceptionnelle

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, dans le cadre des élections législatives, le Barachois restera ouvert à la circulation les dimanches 30 juin et 7 juillet.

Plusieurs communes - Manifestation « Raid et semi Raid 974 »

La manifestation sportive intitulée Rai et semi Raid 974 se déroulera ce week-end, et fera la traversée de l'île de St Philippe au Port. Le départ sera donné le samedi 29 juin à minuit au stade de basse Vallée à St Philippe et l'arrivée se fera au stade Nelson Mandela au Port avec un parcours de 99 km. Le parcours traverse les cirques de Mafate et Cilaos et passe par le volcan du piton de la Fournaise en empruntant quelques sentiers parmi les plus difficiles de l’île. Il est demandé aux usagers la plus grande prudence aux abords du réseau routier concerné.

RN2 et RN2002 - St Pierre/Bras Panon - Manifestation « Trirun Man - Edition Half Reunion Island »

Le CRGT vous informe que, suite à la manifestation sportive intitulée "Trirun Man - Edition Half Reunion Island", organisée par l'Association Ironman ce samedi 29 juin de 6h30 à 17h, des restrictions de la circulation seront mises en place sur la RN2 et RN2002 en amont des carrefours les plus importants et dans les communes de St Pierre, Petite Ile, St Joseph, St Philippe, Ste Rose, St Benoit et Bras Panon.

RN3 - St Benoît - Manifestation « 5eme foulée solidaire de Bras Fusil »

Le CRGT vous informe que sur la RN3 à St Benoit, suite à la manifestation sportive intitulée "5eme foulée solidaire de Bras Fusil" ce samedi 29 juin, organisée par la Fondation Père Favron entre 8h et 12h, des restrictions de la circulation seront mises en place en amont des carrefours les plus importants. Le stationnement des véhicules accompagnants sera interdit sur la RN3.

RN2002 - Ste Suzanne - Manifestation « Trail du Bassin Bœuf »

Le CRGT vous informe que sur la RN2002 à Ste Suzanne, suite à la manifestation sportive intitulée "Trail du Bassin Bœuf" ce dimanche 30 juin, organisée par le Club Athlétisme de Ste Suzanne entre 7h et 15h, des restrictions de la circulation seront mises en place en amont des carrefours les plus importants en direction de Bagatelle. Il est demandé aux usagers d'être vigilants dans ce secteur et à l'approche des concourants.