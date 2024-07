Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul/Le Port - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à Saint Paul et au Port, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna de 20h30 à 5h la semaine du lundi 15 au vendredi 19 juillet inclus, comme suit :



- dans le sens Nord/Ouest : circulation interdite entre Cambaie et l’Ouvrage d’Art de l’Etang Saint Paul le lundi 15 juillet.

La voie de gauche sera neutralisée du mardi 16 au vendredi 19 juillet inclus.



- dans le sens Ouest/Nord : circulation interdite entre l’Ouvrage d’Art de l’Etang Saint Paul et l’échangeur Sacré Coeur du lundi 15 au jeudi 18 juillet inclus.

La circulation sera interdite entre l’Ouvrage d’Art de l’Etang Saint Paul et Cambaie le vendredi 19 juillet.

Des déviations seront prévues par les RD4, RD2 et RN7 axe mixte.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement d'un giratoire et aménagement de voiries



Sur la RN1 à St Paul entre l'échangeur plateau Caillou et celui de la RD6, des travaux d'aménagement et de création d'un giratoire desservant la ZAC Renaissance 3 sont en cours pour une durée estimée à 16 mois depuis le 10 juin.Les travaux se font de jour, avec des possibilités de fermetures dans les deux sens les nuits en fonction des besoins de 20h à 5h.Lors des fermetures, des déviations seront mises en place par les routes départementales et le réseau communales.Actuellement, pour la phase préparatoire, les bretelles d'insertion dans les deux sens sont rétrécies, la plus grande prudence est recommandée.Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur et le giratoire RD4, sur la RN6 entre le Boulevard U2 et Gillot, sur la RN7 axe mixte, et sur la RN1001 entre les giratoires Ste Thérèse et Vilebrequins, divers travaux d'espace vert du lundi 15 au vendredi 19 juillet.BAU neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier de 6h à 15h.Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente.Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.Sur la RN2 à St Denis, boulevard Leopold Rambaud, travaux de raccordement électrique jusqu'au 19 juillet.Voie de gauche neutralisée dans le sens Nord/Est de 21h à 5h.Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de sécurisation de la falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année.Circulation par alternant de 8h30 à 15h30.A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024.Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Auguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente. Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales.Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villèle (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 08h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 05h00.Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement de la chaussée du lundi au vendredi jusqu'à fin octobre.Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN2 à Sainte Suzanne et à Saint André, dans le cadre de travaux d’aménagement d’une voie réservée aux transports en commun, pour permettre des travaux de relevé topographique, des restrictions seront à prévoir de 20h30 à 5h les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juillet, comme suit :

La nuit du lundi 15 juillet :

- sur la RN2, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre l’échangeur de La Marine et celui de Petit Bazar y compris la bretelle de sortie. Déviation par la RN2002 depuis la Marine jusqu'à petit Bazar.

- Fermeture de l'échangeur de Quartier Français sens E/N, ainsi que la bretelle d'insertion dans le sens N/E. Déviation par l'échangeur de la Marine.

Les nuits du mardi 16 au jeudi 18 juillet inclus :

- la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre l'échangeur de la Marine et l'échangeur de Quartier Français.

Déviation par la RN2002 depuis l'échangeur de la Marine.



RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée



Sur la RN2 à Ste Rose, secteur les Bambous, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée pendant un mois du lundi au vendredi à partir du lundi 24 juin.

Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement



Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'aménagement dans le secteur de Piton Ste Rose du lundi au vendredi jusqu'à fin septembre.

Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.



RN2 - St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée



Sur la RN2 à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert en semaine à partir du lundi 24 juin.

Circulation alternée aux besoins du chantier de 8h30 à 15h30.



RN2002 - Bras Panon - Travaux d’aménagement d’un cheminement piéton et d'eau



Sur la RN2002 à Bras Panon, entre le cimetière et la gendarmerie, travaux d’aménagement d’un cheminement piéton ainsi que d’un réseau d’eau pluvial jusqu'au 31 juillet.

Circulation alternée de 8h à 15h30.



RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée



Sur la RN3 route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo du lundi au vendredi pendant 3 mois à partir du lundi 24 juin.

Circulation alternée de 8h30 à 15h30.





RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation



Sur la RN5, Route de Cilaos, travaux de sécurisation jusqu'à fin août. Alternat dans les secteurs de Petit Caverne, Cap Noir et Piton Morel assorties de microcoupures de 8h à 16h et dans le secteur de Pavillon de 7h à 15h suivi de coupures de 40min.

Attention à prévoir travaux de nuit dans le secteur de Pavillon la semaine prochaine avec fermeture.



RN1 - St Leu - Travaux d'enrobés

Sur la RN1 à Saint Leu, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement dans le secteur Ravine Fontaine, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre les échangeurs Les Colimaçons et Stella, de 20h à 5h les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juillet inclus. Une déviation sera mise en place par l’échangeur des Colimaçons et la RD12.

Chantier à venir :

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux d'élagage au Lamier

Sur la RN3 entre la Ravine Blanche à St Pierre, et les Azalées au Tampon, travaux d'élagage au Lamier les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juillet. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d’entretien d’ITPC



Sur la RN1 entre l'échangeur des Colimaçons à St Leu et celui de l'Etang Salé, travaux d’entretien d’ITPC les nuits des mardi 16 et mercredi 17 juillet. Voie de gauche neutralisées dans les deux sens au niveau de l'ITPC à traiter.

RN1 - Travaux de peinture suite à la réparation de chaussée



Sur la RN1 à St Leu, travaux de peinture suite à réparation de chaussée la nuit du lundi 15 juillet, voie neutralisée en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h entre Les Colimaçons et la Ravine la Chaloupe.



RN1 - Rte du Littoral/La Possession - Travaux dépose et de pose de blocs



Sur la RN1, route du littoral entre Ravine Petite Chaloupe et Ravine Lafleur, travaux de pose et dépose de blocs les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juillet inclus.

BAU et voie de droite neutralisées de 19h30 à 5h dans le sens Nord/Ouest au droit du chantier mobile.



RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage



Sur la RN1, route des Tamarins, entre les échangeurs de Plateau Caillou à St Paul et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juillet inclus de 20h à 5h.

Neutralisation voie de droite ou de gauche dans les deux sens selon l’avancement des travaux. (sous réserve des conditions climatiques)



RN2 - Ste Marie/St André - Travaux d'espace vert



Sur la RN2, entre les échangeurs du Verger à Ste Marie et celui de Petit Bazar à St André, travaux d'espace vert du lundi 15 au vendredi 19 juillet de 7h à 15h.

Neutralisation de la BAU selon les besoins des travaux et de l'avancement.



RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux fauchage d'espace vert



Sur la RN2 entre l'échangeur de Duparc à Ste Marie et celui de l'échangeur Nord à Ste Suzanne, travaux de fauchage et d'espace vert la mardi 16 juillet de 7h à 15h.

Neutralisation de la VRTC en chantier mobile pour le fauchage mécanique.



RN3 - Le Tampon - Travaux d’élagage de sécurité « nacelle et grimpe ».



Sur la RN3 au Tampon entre le «23e et 19e km », travaux d’élagage de sécurité « nacelle et grimpe » du lundi 15 au vendredi 19 juillet de 7h30 à 15h. Alternat de 7h30 à 15h en fonction de la durée de l’intervention.

RN5 - Route de Cilaos/Pavillon - Travaux de réalisation de la paroi clouée



Événements (hors chantiers) :

Sur la RN5 Route de Cilaos dans le secteur du Pavillon, pour permettre des travaux de réalisation de la paroi clouée, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du mercredi 17 au vendredi 19 juillet.A noter que pour permettre de gérer le flux de véhicule, la route sera rouverte momentanément sur une durée de 15 minutes à 23h et à 2h du matin.Il est demandé aux usagers d’anticiper leurs déplacements pendant la durée des travaux.

RN1 - St Denis - Festivités du 14 juillet



A Saint Denis, pour permettre le bon déroulement du défilé et des festivités du 14 juillet, la circulation sera totalement interdite entre la RN1 giratoire RD41 / Caserne Lambert et la RN2 carrefour Rue Labourdonnais le dimanche 14 juillet à 6h jusqu’au lundi 15 juillet à 4h du matin. Par ailleurs, le stationnement sera strictement réglementé sur les rues adjacentes au Barachois afin de faciliter la gestion des préparatifs de la cérémonie ainsi que ceux du feu d’artifice. Il est vivement conseillé pour la traversée de Saint Denis d’emprunter la RN6 boulevard Sud et d’anticiper les déplacements au vu de l’affluence attendue sur le chef-lieu.A St Louis, la braderie commerciale va se dérouler en centre-ville jusqu'au samedi 20 juillet en journée. La RN1C Avenue Vergès sera fermée entre l'Eglise et la Mosquée de 7h à 19h pendant la durée de la manifestation. Des perturbations seront à prévoir autour du centre-ville au vu de l'affluence attendue, il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place.