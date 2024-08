Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Chantiers en cours

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement d'un giratoire et aménagement de voiries

Sur la RN1 à St Paul entre l'échangeur plateau Caillou et celui de la RD6, des travaux d'aménagement et de création d'un giratoire desservant la ZAC Renaissance 3 sont en cours pour une durée estimée à 16 mois depuis le 10 juin. Les travaux se font de jour, avec des possibilités de fermetures dans les deux sens les nuits en fonction des besoins de 20h à 5h. Lors des fermetures, des déviations seront mises en place par les routes départementales et le réseau communales.

Actuellement, pour la phase préparatoire, les bretelles d'insertion dans les deux sens sont rétrécies, la plus grande prudence est recommandée.

RN1 - St Paul/Le Port - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à St Paul et au Port, pour permettre la suite du chantier d'aménagement 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, des restrictions sont à prévoir du lundi 26 au jeudi 29 août inclus de 20h30 à 5h comme suit :

- sens Nord/Sud : circulation interdite entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul le lundi 26 et mardi 27 août ;

- sens Sud/Nord : circulation interdite entre les échangeurs de Cambaie et de Sacré Coeur le lundi 26 et mardi 27 août puis entre l'ouvrage d'art Etang Saint Paul et l'échangeur de Sacré Coeur le mercredi 28 et jeudi 29 août.

Déviation par RD4/RD2 et RN7 Axe Mixte dans les 2 sens.

RN1A - St Paul - Travaux de raccordement du MVL

Sur la RN1A, route des plages, secteur Cap Lahoussaye, pour permettre l'achèvement des travaux de raccordement du MVL bordant la voie multimodale à l'agglomération de Boucan Canot, la circulation sera interdite du cimetière Marin de St Paul à Boucan Canot dans les deux sens la nuit du lundi 26 août. Une déviation sera mise en place par la RD10 « Rte du Théâtre » et la RDT.

RN1A - St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.

RN2 - Ste Rose - Travaux de création de bande cyclable et de trottoir

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux de création de bande cyclable et de trottoir du lundi 5 août au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 secteur Ravine Glissante.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur les Bambous, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au jeudi 5 septembre.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Ravine Bellevue, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 5 août au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

St Benoit - Travaux d'aménagement TCSP

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024. Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Aguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente.

Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales.

Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villèle (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 08h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 05h00.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au fin septembre. Alternat de 8h30 à 15h30 entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert.

RN2 - Ste Rose - Travaux de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi au vendredi jusqu'à fin octobre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon au niveau de la Piscine, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 5 août au mardi 1er octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de curage et réalisation de parapets

Sur la RN 2002 à Ste Suzanne au niveau de la ravine Emmanuel, travaux de curage et de réalisation de parapet jusqu'en septembre. Circulation alternée du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo du lundi au vendredi jusqu'au mardi 24 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur Col de Bellevue, travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis jusqu'au jeudi 3 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur arrêt de bus Dureau, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au jeudi 5 septembre. Alternat selon les besoins de 8h30 à 15h30.

Chantiers à venir :

RN1 - La Possession - Travaux de curage entre GBA et gabions

Sur la RN1, Rte du Littoral/La Possession entre Ravine Lafleur et la Grande Chaloupe, travaux de curage entre les GBA et gabions dans le sens Sud/Nord, les nuits du lundi 26 au vendredi 31 août inclus. Neutralisation de la voie de droite et de la BAU de 20h à 5h.

RN1 - La Possession - Travaux de réfection de chaussée et signalisation horizontale

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de réfection de chaussée et signalisation horizontale sur le giratoire Capitaine Lebourg (rondpoint du Port Est), la circulation sera interdite sur le giratoire Capitaine Lebourg les nuits du lundi 26 au vendredi 30 août inclus (5 nuits) de 20h à 5h. Déviation par les voiries communales, la RN1E et la RN1001.

La circulation sera également interdite sur la bretelle de sortie de l'échangeur La Possession dans le sens Nord/Ouest et déviée par la RN1 jusqu'à l'échangeur Sainte-Thérèse.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de chaussée en enrobé

Sur la RN1 à St Leu, entre l'échangeur des Colimaçons et celui de Stella, pour permettre des travaux de réparation de chaussée en enrobé, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud les nuit du lundi 26 au jeudi 29 août inclus. Déviation mise en place par la RD12 de 20h à 5h.

RN1 - Etang-Salé/St Pierre - Travaux de nettoyage en TPC

Sur la RN1 entre L’Étang-Salé et St Pierre, travaux de nettoyage en TPC, les nuits du lundi 26 au jeudi 29 août inclus. Neutralisation de la voie de gauche en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h. Début du chantier à St Pierre.

RN1A - St Paul - Travaux de pose de remplacement d'un caisson PMV

Sur la RN1A à St Paul/La Saline Sud, portion comprise entre les rues des Nautiles et des Ormeaux, travaux de pose de remplacement d'un caisson PMV la nuit du mardi 27 août. La circulation sera alternée de 20h à 4h.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de démolition des joints de chaussée

Sur la RN1A, travaux de démolition des joints de chaussée sur l'ouvrage d'art Ravine Trois Bassins du lundi 26 au jeudi 28 août inclus. Alternat de 20h à 5h et vitesse limitée à 50 km/h dans la zone de travaux.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de remplacement d'un caisson de PMV

Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre des travaux de remplacement d'un caisson de Panneau à Message Variable la nuit du lundi 26 août, la circulation sera interdite entre l'échangeur de Quartier Français et celui de La Marine dans le sens Est/Nord de 20h à 4h. Une déviation sera mise en place par la RN2002.

RN2 - St Denis/St Benoît - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur de Bourbier à St Benoît, travaux de balayage mécanique les nuit du lundi 26 au jeudi 29 août inclus de 20h à 5h. Neutralisation d'une voie en fonction des besoins du chantier.

RN2 - St Denis/St André - Travaux de réparation de regard et de chambre PTT

Sur la RN2, sur le Carrefour Labourdonnais, sur le Boulevard Lancastel et à St André, travaux de réparation de regard et de chambre PTT, dans le sens Nord/Est la nuit du jeudi 29 août de 20h à 5h. Neutralisation de la voie de droite selon l'avancement du chantier.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes / secteur de Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 26 au vendredi 30 août de 8h30 à 15h30. Alternat par feux tricolore de chantier ou par piquet K10 selon les besoins du chantier.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN3 à St Pierre, après l'échangeur Mon Caprice, travaux de réparation de glissières de sécurité dans le sens descendant la nuit du lundi 26 août. Neutralisation de la voie de droite au niveau de la zone à traiter de 20h30 à 5h.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux d’élagage sur arbres d’alignement en accotement

Sur la RN3 entre l'échangeur Mon Caprice à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux d’élagage sur arbres d’alignement en accotement les nuits du lundi 26 au jeudi 29 août inclus. Neutralisation de la voie de droite au niveau de la zone à traiter de 20h à 5h.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de maçonnerie sur DBA et pose de glissières

Sur la RN3 entre l'échangeur Mon Caprice à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux de maçonnerie sur DBA et pose de glissières, la nuit du lundi 26 août dans le sens montant et la nuit du mardi 27 août dans le sens descendant. Neutralisation de la voie de droite au niveau des zones à traiter de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement en faveur des transports en commun

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux d'aménagements en faveur des transports en commun, la circulation basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre le bas du Viaduc du Bernica et l'échangeur de Savanna, de 20h à 5h les nuits des lundi 26 et mardi 27 août.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Barachois fermé

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, Barachois fermé le dimanche 25 août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN1001 - Le Port - Manifestation « Opération TournOsol »

Sur la RN1001 au Port, sur le rond-point Vilebrequins, pour permettre le bon déroulement de la manifestation « Opération TournOsol » organisée par l’ASSER, la circulation sera interdite dans les deux sens, le samedi 24 août de 7h à 13h, entre le rond-point Rose des Vents et le giratoire de l’échangeur Sainte-Thérèse.

Des ronds-points provisoires seront mis en place des deux côtés de la manifestation pour permettre la desserte de la station-service et l’accès aux parkings.

Par ailleurs, les voiries communales donnant accès au rond-point Vilebrequins seront également fermées.

Il est demandé aux usagers de suivre les déviations indiquées sur site.