Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Travaux de nuit

Secteur Nord-Ouest

RN1/RN6/RN7 St Denis/Le Port

Sur la RN1 entre la Caserne Lambert à St Denis et l'échangeur du Sacré Coeur au Port, travaux de balayage sur section courante ainsi que sur les bretelles des RN6 et RN7 les nuits du lundi 2 au vendredi 12 septembre. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 19h30 à 5h.

Secteurs nord et est

RN2 St Denis/St Benoit

** Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur de Bourbier à St Benoît, travaux de balayage mécanique les nuit du lundi 2 au vendredi 6 septembre inclus de 20h à 5h. Neutralisation d'une voie en fonction des besoins du chantier.

** Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur Petit Bazar à St André, travaux de lamier les nuit du lundi 2 au jeudi 5 septembre inclus. Neutralisation de la voie de droite selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

Secteur est

RN2 Ste Suzanne

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, secteur Mahatma Gandhi, travaux de curage de fossés les nuits du lundi 2 au vendredi 6 septembre. Alternat de 20h30 à 5h du lundi 2 au vendredi 6 septembre.

Secteur sud

RN1 Etang Salé/St Pierre

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et la fin de la RN1 à St Pierre, travaux de balayage en TPC les nuits du lundi 2 au jeudi 5 septembre inclus. Neutralisation de la voie de gauche en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h. Début du chantier à St Pierre.

RN3 St Pierre/Le Tampon

Sur la RN3 entre l'échangeur Mon Caprice à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux d’élagage sur arbres d’alignement en accotement les nuits du lundi 26 au jeudi 29 août inclus. Neutralisation de la voie de droite au niveau de la zone à traiter de 20h à 5h.

RN5 Route de Cilaos

Sur la RN5 Route de Cilaos dans le secteur du Pavillon, pour permettre des travaux de réalisation de la paroi clouée, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du lundi 2 au jeudi 5 septembre.

A noter que pour permettre de gérer le flux de véhicule, la route sera rouverte momentanément sur une durée de 15 minutes à 23h et à 2h du matin.

Secteur ouest

RN1 La Possession

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de réfection de chaussée et de signalisation horizontale, le giratoire Capitaine Lebourg de l’échangeur de La Possession sera fermé à la circulation de 20h à 5h la nuit du lundi 2 septembre. Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’échangeur de La Possession dans le sens Nord/Sud sera également fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place par les voiries communales et la RN1.

RN1 St Paul/Le Port

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies sur les portions Cambaie/Savanna et Cambaie/Sacré Coeur, la circulation sera interdite les nuits des lundi 2 et mardi 3 septembre de 20h30 à 5h comme suit :

- dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul, avec déviation par la bretelle de sortie de l’échangeur de Cambaie, les RD2 et RD4 jusqu'à l'échangeur de Savanna ;

- dans le sens Sud/Nord entre les échangeurs de Savanna et Sacré Cœur, avec déviation par la bretelle de sortie de l’échangeur de Savanna, les RD2 et RD4, puis retour par l'échangeur de Cambaie pour reprendre la RN7 jusqu'à l'échangeur Sacré Cœur.

Par ailleurs, les travaux entre Cambaie et Savanna se poursuivront dans les 2 sens les nuits des mercredi 4 et jeudi 5 septembre.

RN1 St Paul

Sur la RN1 à St Paul, secteur Eperon, travaux de réfection de corniche métallique sur ouvrage d'art. Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord la nuit du lundi 2 septembre et voie de gauche neutralisée dans les deux sens la nuit du mardi 3 septembre de 20h à 5h.

RN1 St Leu

** Sur la RN1 à St Leu, travaux de peinture routière sur reprise d'enrobé la nuit du lundi 2 septembre. Voie neutralisée de 20h à 5 selon les besoins, dans le sens Nord/Sud.

** Sur la RN1 à St Leu, pour permettre des travaux de réparation de chaussée en enrobé, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord entre les échangeurs Stella et Les Colimaçons les nuit du lundi 2 au jeudi 5 septembre inclus. Déviation mise en place par la RD11 de 20h à 5h.

Travaux de jour

Secteur est

RN2 Ste Rose

** Sur la RN2 à Ste Rose, travaux de création de bande cyclable et de trottoir jusqu’au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 secteur Ravine Glissante.

** Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Ravine Bellevue, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu’au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement de la chaussée du lundi au vendredi jusqu'à fin octobre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de sécurisation de la falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert jusqu’à fin août. Circulation par alternat aux besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'aménagement dans le secteur de Piton Ste Rose du lundi au vendredi jusqu'à fin septembre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2002 Bras Panon

** Sur la RN2002 à Bras Panon au niveau de la Piscine, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu’au mardi 1er octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN2002 à Bras Panon/secteur giratoire Paniandy et cimetière, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 2 au vendredi 6 septembre. Alternat en place de 8h30 à 15h30.

RN3 St Benoît

Sur la RN3, route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo du lundi au vendredi jusqu'à fin septembre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2002 à Ste Suzanne

** Sur la RN2002 à Ste Suzanne au niveau de la ravine Emmanuel, travaux de curage et de réalisation de parapet jusqu'en septembre. Circulation alternée du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN2002 à Ste Suzanne, travaux de création de réseau d'eau usée au niveau de l'air de covoiturage de la Marine. Alternat de 8h30 à 15h30 du lundi 2 au vendredi 6 septembre.

** Sur la RN2002 à Ste Suzanne, secteur Bocage, travaux de curage de fossés du lundi 2 au vendredi 6 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 La Plaine des Palmistes

** Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur Col de Bellevue, travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis jusqu’au jeudi 3 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur arrêt de bus Duraud, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au jeudi 5 septembre. Alternat selon les besoins de 8h30 à 15h30.

** Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes / secteur de Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu’au vendredi 30 août de 8h30 à 15h30. Alternat par feux tricolore de chantier ou par piquet K10 selon les besoins du chantier.

Secteur sud

RN5 Route de Cilaos

Sur la RN5, Route de Cilaos secteur Ravine Ilet Fougère et Cap Noir, travaux d'ouvrage hydraulique du lundi 2 au vendredi 6 septembre. Alternat micro coupures de la circulation à prévoir de 7h à 15h.

Secteur ouest

RN1A St Paul

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable, la bretelle de sortie Boucan Canot dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation de façon permanente. Une déviation est mise en place par la bretelle de sortie Grand Fond.

Secteur est

St Benoît

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le GHER et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024. Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Auguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines de façon permanente. Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales.