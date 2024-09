Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies, la circulation sera interdite entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul de 20h30 à 5h selon le programme suivant :

- Dans le sens Nord/Sud la nuit du mardi 24 septembre ;

- Dans le sens Sud/Nord la nuit du mercredi 25 septembre ;

- Dans les deux sens la nuit du jeudi 26 septembre.

Une déviation sera mise en place par les RD2 et RD4, dans le sens Nord/Sud par l’échangeur de Cambaie, et dans le sens Sud/Nord par l’échangeur de Savanna.

RN1 - La Possession - Travaux de contrôle des enrobés et de réfection des trottoirs

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de réfection des trottoirs les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit du passage supérieur de l’échangeur de la Possession de 20h à 5h.

Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’échangeur de La Possession dans le sens Ouest/Nord sera également fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place par les voiries communales et les RN1001, RN1E et RN1.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN1 Route des Tamarins, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud et basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre l'échangeur du Barrage à Saint Paul et celui des Colimaçons à St Leu, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus.

Par ailleurs, les bretelles d'insertion des échangeurs Barrage et Les Colimaçons seront également fermées dans le sens Nord/Sud. Une déviation sera mise en place par l'échangeur de l'Hermitage.

RN1 St Paul - Travaux d'aménagement pour transport en commun en site propre

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux d'aménagements en faveur des transports en commun, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté mer entre le bas du Viaduc du Bernica et l'échangeur de Savanna de 20h à 5h les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus.

RN1 St Paul - Travaux de création d'une piste cyclable

Sur la RN1, pour permettre des travaux de création d'une piste cyclable entre le pont de la Rivière des Galets et le giratoire de Cambaie, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur de Cambaie à Saint Paul seront fermées à la circulation dans le sens Nord/Sud les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de Savanna.

Ste Marie - Travaux de réfection de l’étanchéité et de la couche de roulement

A Ste Marie, secteur les Cafés, pour permettre des travaux de réfection de l’étanchéité et de la couche de roulement sur le passage Pierre Manès les nuits du mardi 24 et mercredi 25 septembre, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l'ouvrage d'art de 20h à 5h. Déviation par les voiries communales et le réseau départemental.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi au vendredi jusqu'à fin octobre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'en fin septembre. Alternat de 8h30 à 15h30 entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert.

RN2 - Ste Rose - Travaux de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Ravine Bellevue, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 5 août au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de création de bande cyclable et de trottoir

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux de création de bande cyclable et de trottoir jusqu'au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 secteur Ravine Glissante.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur les Bambous, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 20 septembre.

RN2 - St Benoit - travaux d'aménagement TCSP

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024. Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Aguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente. Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales. Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villele (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 08h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 5h.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon au niveau de la Piscine, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 5 août au mardi 1er octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo du lundi au vendredi jusqu'au mardi 24 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur Col de Bellevue, travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis jusqu'au jeudi 3 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, secteur Bras Creux, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 27 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réalisation de la paroi clouée

Sur la RN5 Route de Cilaos dans le secteur du Pavillon, suite des travaux de réalisation de la paroi clouée du lundi 23 au vendredi 27 septembre. Alternat et micro coupures de 7h à 15h selon les besoins du chantier.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de maintenance Changement du platelage bois du pont Bailey

Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre des travaux de maintenance, changement du platelage bois du pont Bailey d’Ilet Furcy, la circulation sera interdite les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus de 20h à 5h. Des réouvertures ponctuelles de 15 minutes seront organisées à 23h et 2h selon les besoins du chantier.

Chantiers à venir :

RN1 - Etang Salé/St Louis/St Pierre - Travaux de fauchage et taille de haie en TPC

Sur la RN1 et la RN3 dans les communes de St Louis, St Pierre et l'Etang Salé, pour permettre des travaux de fauchage et taille de haie en TPC les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus, la voie de gauche sera neutralisée de 20h à 5h comme suit :

- les lundi 23 et mardi 24 entre le Pont de la Rivière St Etienne et Pierrefonds

- le mercredi 25 entre l'échangeur des Badamiers et le giratoire des Azalées

- le jeudi 26 entre l'échangeur RD17 et Le Golf

RN1 - St Paul - Travaux de mise en sécurité des caniveaux

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre des travaux de mise en sécurité des caniveaux au niveau de l'échangeur de la RD6 les nuits du lundi 23 au vendredi 27 septembre, la RD6 sens montant (voie inférieure de l'ouvrage) sera fermé à la circulation de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de la station-service.

RN5 - Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux de sécurisation de la falaise secteur Cap Paille en Queue du lundi 23 au vendredi 27 septembre. Alternat et micro coupures de 7h à 15h selon les besoins du chantier.

RN5 - St Louis - Travaux de pose de canalisation d'eaux usées

Sur la RN5 à St Louis, intersection avec le chemin cannes Tamarins, travaux de pose de canalisation d'eaux usées les nuits du lundi 23 au jeudi 26 septembre inclus. Circulation alternée au droit du chantier de 20h à 5h.

RN5 - Rivière St Louis - Travaux de réfection de la couche de roulement

Sur la RN5 à la rivière St Louis au niveau du giratoire la Palissade, travaux de réfection de la couche de roulement les nuits des lundi 23 et mardi 24 septembre. Circulation alternée au droit du chantier de 20h à 5h assortie d'une déviation des voies secondaires par voirie communale.

RN1A St Paul - Travaux de réparation de regards

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de réparation de regard, la circulation sera interdite dans les deux sens au niveau de l'échangeur Nord de St Gilles de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Sud par la rue du Général de Gaulle et dans le sens inverse par la bretelle de sortie Carrosse. Attention, à compter du mardi 24 septembre, la voie dans le sens Nord/Sud sera fermée de façon permanente et un alternat sera mis en place.

Pour les cyclistes, une déviation sera mise en place au droit du giratoire Nord vers la rue Général de Gaulle.

Evènements (hors chantiers) :

Trois Bassins/La Possession - Etoile de l'Océan Indien 21 ème édition

La manifestation sportive intitulée, Etoile de l'Océan Indien 21 ème édition se jusqu’au dimanche 22 septembre sur le territoire des communes de l'Etang Salé, La Possession, Le Port, Les Avirons, Trois Bassins, St Leu et St Paul.

La deuxième étape est prévue le samedi 21 septembre à 12h45 de la Mairie de la Possession à Dos D'Ane

La troisième, le dimanche 22 à 12h30 à Trois Bassins, du Stade de Montée Panon à la mairie.

Les participants emprunteront notamment les RN1A RN4A RN1 RN7 et RN1001.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 22 septembre de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2 - St Joseph - Les foulées de Manap 2024

La manifestation sportive intitulée Les foulées de Manap 2024 se déroulera le dimanche 15 septembre de 6h à 14h sur le territoire de la commune de St Joseph. La plus grande prudence est recommandée, surtout aux carrefours les plus importants de la RN2.

RN2 - St Denis - Trail urbain de St Denis

La manifestation sportive intitulée Trail urbain de St Denis se déroulera sur la commune de St Denis la soirée du samedi 21 septembre. Un passage des coureurs est prévu devant le Cinépalmes de St Denis de 18h05 à 18h20. La plus grande prudence est recommandée à l'approche des participants.

RD41 - La Possession - “8ème Manche du Championnat de Course de Côte de la Possession"

Sur la RD41, route de la Montagne, côté Possession, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée "8ème Manche du Championnat de Course de Côte de la Possession" qui se déroulera le dimanche 22 septembre, la circulation sera gérée par des fermetures de 45 minutes et des ouvertures de 15 à 20 minutes sur cette portion de 7h30 à 18h.

A retenir :

RN1 - St Pierre - Travaux de levage de la passerelle piétonne

sur la RN1 à Saint Pierre, dans le cadre du chantier de réalisation de la passerelle piétonne de Pierrefonds porté par la CIVIS, pour permettre une opération de levage, la 2x2 voies de Pierrefonds sera fermée le dimanche 29 septembre dans les deux sens selon les horaires suivants :

- de 5h à 20h dans le sens Nord/Sud, avec une déviation qui sera mise en place par la bretelle de sortie déchetterie, ZAC Roland Hoareau, reprise de la RN1 par l’échangeur de Pierrefonds,

- de 10h à 20h dans le sens Sud/Nord, avec déviation par l’échangeur de Pierrefonds sortie RD26, le chemin Bureaux, le chemin Cachalot, puis reprise de la RN1 par la voie d’accès avant le pont de la rivière Saint Etienne.

Par ailleurs, l’ancien pont de la rivière Saint Etienne sera également fermé à la circulation pendant la durée du chantier.