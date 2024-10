Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de reprise d'enrobés et de création de Glissières en Béton Adhérent en accotement

Sur la RN1 Route des Tamarins, pour permettre la suite des travaux de réfection de la couche de roulement, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté mer entre l’échangeur du Barrage et celui des Colimaçons, de 20h30 à 5h les nuits du lundi 7 au jeudi 10 octobre inclus. Par ailleurs, les bretelles de sortie et d’insertion de l'échangeur des Colimaçons seront fermées.

Une déviation sera mise en place par les échangeurs du Barrage et du Portail.

RN1 - La Possession - Travaux de pose des joints chaussée

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de pose des joints chaussée les nuits du lundi 7 au jeudi 10 octobre inclus, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit du passage supérieur de l’échangeur de la Possession de 20h à 5h.

Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’échangeur de La Possession dans le sens Ouest/Nord sera également fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales et les RN1001, RN1E et RN1.

RN1A - St Paul - Travaux de réparation de renard

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre la suite des travaux de réparation de renard (trou sur chaussée), la voie dans le sens Nord/Sud est neutralisée de façon permanente assorti d’un alternat jusqu’à la mi-novembre.

Une déviation pour les cyclistes dans le sens Nord/Sud est mise en place au droit du giratoire Nord de St Gilles vers la rue Général de Gaulle jusqu’à la bretelle Carrosse pour reprendre la RN1A.Des fermetures totales seront nécessaires en fonction de l’avancement du chantier et vous seront communiquées.

RN2 - St Benoit - Travaux de changement des joints et de l'étanchéité

Sur la RN2 à St Benoit, pour permettre des travaux de réfection d’étanchéité et de reprise de la couche de roulement, la circulation sera interdite sur l’ouvrage Sainte Marguerite de 20h30 à 5h la nuit du lundi 7 octobre.

Une déviation sera mise en place dans le sens Est/Sud par la RN3 depuis le giratoire des Plaines puis la RD3 Chemin Ceinture, et dans le sens Sud/Est par la RD3 Cambourg depuis Les Orangers.

RN2 - St Benoit - travaux d'aménagement TCSP

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024.

Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Aguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente.

Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales. Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villèle (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 8h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 5h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi au vendredi jusqu'à fin octobre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux création trottoir sur accotement

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, secteur Petite Rivière St Jean, travaux de création de trottoir sur accotement jusqu'à fin octobre de 8h30 à 15h.

RN3 - Le Tampon - Travaux de réfection en enrobé

Sur la RN3, du Tampon à La Plaine des Cafres, pour permettre des travaux de réfection en enrobé les nuits du mercredi 25 septembre au mercredi 6 novembre (sauf week-ends), des tronçons de la RN3 seront fermés à la circulation de 20h à 5h suivant l’avancement des phases du chantier.

Une déviation sera mise en place au droit du chantier par les voiries communales.

RN5 - Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux de sécurisation de la falaise secteur Cap Paille en Queue du vendredi 27 septembre au jeudi 19 décembre inclus (sauf vendredi après-midi, les week-end et jours fériés). Coupures de 45min à prévoir de 8h à 16h selon les besoins du chantier.

Chantiers à venir :

RN1 - Basculement du Littoral - Travaux de pose de tétrapodes sur les voies côté mer

Sur la RN1 à Route du Littoral, pour permettre des travaux de pose de tétrapode, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussé côté montagne entre la Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h les nuits du lundi 7 au vendredi 11 octobre inclus.

Par ailleurs, les opérations de balisage débuteront aux alentours de 19h30.

RN1 - La Possession/Rte du Littoral - Travaux de changement de lisses piétons

Sur la RN1 Rte du Littoral à La Possession, travaux de changement de lisses piétons dans le secteur de la Ravine Petite Chaloupe la nuit du vendredi 4 octobre. Voie de bus neutralisée de 20h30 à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, de l'échangeur du Chaudron à St Denis à celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 7 au vendredi 11 octobre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre selon les besoins du chantier.

RN6 - St Denis- Travaux de maintenance préventive des équipements

Sur la RN6 boulevard Sud à St Denis, travaux de maintenance préventive des équipements de la tranchée couverte Mazagran/Doret les nuits des lundi 7 et mardi 8 octobre de 21h à 5h. La tranchée couverte sera fermée dans le sens Nord/Est entre carrefour Mazagran et giratoire Doret la nuit du lundi 7 octobre, puis fermée dans le sens Est/Nord entre giratoire Doret et carrefour Mazagran la nuit du mardi 8 octobre.

Déviation mise en place par les contres allées.

RN1A Trois Bassins - Travaux de réfection d'enrobés et de joints de chaussées

Sur la RN1A à Trois Bassins, pour permettre des travaux de réfection en enrobés et d’étanchéité, la circulation sera interdite sur l’ouvrage Ravine Trois Bassins, de 20h à 5h les nuits du lundi 7 au vendredi 11 octobre.

Une déviation sera mise en place par le délaissée à proximité de l’ouvrage.

De jour, la circulation dans le sens Sud/Nord sera maintenue sur le délaissé, et dans le sens Nord/Sud, elle se fera sur l’ouvrage mais basculée sur la voie opposée.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis/Barachois - Manifestation « Marché de Nuit »

Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement du « Marché de Nuit », organisé par la ville de Saint Denis, le Barachois sera fermé à la circulation ce samedi 5 octobre, dès 18h entre le giratoire Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais.

Sa réouverture sera prévue aux alentours de 3h du matin.

Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 6 octobre de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

A prévoir

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de sécurisation, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation pendant les vacances scolaires du mois d’octobre.

La circulation sera interdite de façon permanente entre le cimetière Marin et Boucan canot du lundi 14 octobre à 6h jusqu'au samedi 19 octobre à 10h puis du lundi 21 octobre à 6h jusqu'au vendredi 25 octobre à 15h.

Une déviation sera mise en place par la RD10 - route du Théâtre et la RN1 route des Tamarins par l’échangeur de L'Eperon, dans les deux sens de circulation.

Pour les usagers (piétons, cyclistes, cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1 Route des Tamarins, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier sur la RN1A - route des plages.