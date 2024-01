Toute La Réunion placée en vigilance jaune fortes pluies et orages

La vigilance jaune fortes pluies et orages a été étendue à toute La Réuion ce jeudi 4 janvier 2024 à 11 heures. Après une matinée relativement calme marquée par quelques averses, le temps se dégrade progressivement à partir de cette mi-journée. "En effet, les averses deviennent plus fréquentes et plus actives au cours de l'après-midi. Elles gagnent en intensité notamment sur la moitié Nord du département et en particulier sur l'Ouest et le Nord de l'île" annonce Météo France. (Photo pluie photo RB imazpress)

"Ces averses s'étendent ensuite progressivement à l'ensemble de l'île et peuvent s'accompagner de coup de tonnerre sur le Nord-Ouest et le massif du Volcan où les averses sont les plus fortes. La fin d'après-midi s'annonce humide sur le Sud et Sud-Est" précise le centre météorologique.

Peu de changement sont attendus pour la soirée et la nuit. "En effet, le département demeure dans une masse d'air désespérément humide et instable avec au programme des averses au caractère orageux parfois fortes sur le Sud-Est, le Volcan et le littoral Nord en particulier. Ces précipitations peuvent donner localement de bons cumuls de précipitations. La prudence prés des radiers est donc recommandée" conclut Météo France.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com