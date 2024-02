Traitements des déchets : Sydne vote son budget primitif 2024

Le comité syndical du Sydne (Syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est) s'est tenu ce mardi 30 janvier 2024. Principal point à l'ordre du jour, le budget primitif 2024 a éé voté. La gestion des déchets post Belal et la signature de conventions de partenariat avec deux syndicats de traitement de déchets de l'Hexagone ont également été examinés, informe le Sydne dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Sydne)

"Un certain nombre de dossiers ont fait l’objet de délibérations lors du Comité syndical du Sydne du 30 janvier 2024

Parmi ces dossiers figurent :

- Des points d’actualités importants notamment en ce qui concerne la gestion des déchets « post Belal ». Le bassin nord est a été durement touché et les services intercommunaux travaillent ensemble pour évacuer les impressionnantes quantités de déchets verts générées par ce cyclone.

- L’adoption au référentiel budgétaire et comptable M57 afin de se conformer à la réglementation en vigueur,

- Le vote du budget primitif 2024 qui traduit, de façon concrète, les orientations budgétaires qui ont été débattues lors du précédent comité syndical. Cet exercice budgétaire illustre la concrétisation de la stratégie du Sydne de maitriser ses exutoires de traitement, avec le lancement des études de réalisation des futurs équipements de traitement des déchets.

- La signature de conventions de partenariat avec deux syndicats de traitement de déchets en France métropolitaine.

Suite à diverses rencontres et échanges lors du Congrès de l’AMF qui s’est tenu en octobre dernier à Paris, un partenariat a été proposé à Valor'Aisne et Sytraivlal afin de développer des points de partage d’expériences sur le traitement des déchets et de créer des espaces d’échanges entre les services et les élus de ces syndicats"