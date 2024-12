Trois-Bassins : règlementation temporaire à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre

La ville de Trois-Bassins informe ses habitants et l’ensemble des visiteurs que, dans le cadre des festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre, un arrêté municipal temporaire a été pris afin de garantir la tranquillité et la salubrité publique sur le littoral de la commune, valable du 24 décembre 2024 au 10 janvier 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Considérant les désordres observés lors des festivités de fin d’année 2023 sur les littoraux des communes de l’ouest, et dans le but d’assurer la sécurité et le confort de tous, le Maire a jugé nécessaire de prendre certaines mesures :

- Interdiction de camping sur la plage et ses abords : Aucune installation de tentes ou de campement ne sera autorisée sur la plage ou ses environs durant cette période.

- Interdiction de bivouac, de feux de camps et de l’utilisation de réchauds et barbecues : la pratique du bivouac, l’allumage de feux de camps en plein air ainsi que l’utilisation de réchauds et de barbecues sont strictement interdits, tant de jour que de nuit, sur la plage et ses abords accessibles au public.

- Interdiction d’émissions sonores perturbant la tranquillité publique : L’usage de musique amplifiée et tout autre bruit susceptible de troubler la tranquillité publique seront formellement interdits sur le littoral.

Nous rappelons que toute contravention à cet arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Les agents de la municipalité ainsi que les forces de l’ordre seront vigilants et procéderont à des contrôles réguliers afin de faire respecter ces mesures.

La ville de Trois-Bassins compte sur la coopération et le civisme de chacun pour faire de ces festivités un moment de convivialité dans le respect des règles de sécurité et de tranquillité publique.

Pour toute question ou information complémentaire, nous vous invitons à contacter la Police Municipale en mairie.