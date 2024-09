Trois-Bassins : un motard interpellé après un refus d'obtempérer, il roulait sous stupéfiants

Ce week-end du 21 et 22 septembre 2024, les gendarmes de La Réunion ont mené 15 opérations sur les routes de l'île. 127 infractions ont été relevées, dont 13 alcoolémies et 7 conduites sous stupéfiants. 10 permis ont été retirés. De plus, le samedi 21 septembre, à Trois-Bassins, un motard a été interpellé après un refus d'obtempérer. Il est avéré qu'il conduisait sous stupéfiants et sans assurance. Il a vu son permis retiré et son deux-roues placés en fourrière. Une enquête est en cours (Photo : www.imazpress.com)