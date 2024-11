18 employeurs réunionnais récompensés pour leur engagement en faveur de l'inclusion

La cérémonie des Trophées de l’Insertion 2024 s'est tenue ce lundi 18 novembre 2024, à Le village by CA situé à Saint-Denis. Elle a mis en lumière les initiatives d’entreprises publiques et privées de La Réunion pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. Ce rendez-vous a aussi marqué le coup d’envoi de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH). (Photo : Run Concept)

Cette année, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées est organisée autour du thème : « Handicap et parcours professionnel : comment assurer une vraie égalité des chances ? ».

Ce lundi 18 novembre 2024, les Trophées de l’insertion, qui lancent la SEEPH, ont distingué 18 employeurs réunionnais pour leurs actions en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.

La Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et l'Agefiph détaillent les catégories et les gagnants :

- Recrutement et intégration : Balise Psy (secteur privé) pour sa démarche d’inclusion sociale et professionnelle comme source du rétablissement et l’Académie de La Réunion (secteur public) pour sa politique de recrutement.

- Accueil d’un apprenti : Biotope (secteur privé) pour son accompagnement de travailleur ESAT et la mairie de Saint-Denis (secteur public) pour ses travaux en faveur de l’accessibilité de ses équipements municipaux et sa politique volontariste de recrutement de personnes en situation de handicap.

- Maintien dans l’emploi : SEMTO (secteur privé) et Département de La Réunion / France travail (secteur public) pour leurs actions respectives favorisant le maintien dans emploi.

- Reconversion professionnelle : Fondation père Favron (secteur privé) pour sa politique inclusive et ses actions de maintien dans l’emploi ; le CHU pour son action innovante de création « d’espace de récupération mentale » et la mairie du Port (secteur public) pour ses actions de maintien en emploi, de reconversion et de formation.

- Accessibilité numérique : Simplon (secteur privé) pour l’intégration de personnes en situation de handicap.

- Sensibilisation du collectif : SFR Réunion (secteur privé) pour ses démarches continues de sensibilisation et le Département de La Réunion (secteur public) pour sa vidéo de sensibilisation transmise à 500 agents.

- Intégration depuis le milieu protégé : Groupe Macé (secteur privé) pour sa politique de recrutement inclusif volontariste.

- Référent handicap : Groupe Caillé (secteur privé), CHOR et EPSMR (secteur public), et AREFIP (organisme de formation) pour la mise en place de référents handicap et de manière générale la volonté d’inscrire le handicap dans l’organisation.

- Prix Coup de cœur Innovation & Partenariat : Université de La Réunion pour les travaux réalisés sur son site internet afin d’optimiser son accessibilité ainsi que la mise en place du Diplôme universitaire référent accessibilité numérique.

- Prix Coup de cœur : SCOPAD pour le recrutement d’une personne en situation de handicap dans sa crèche d’entreprise.

Ces prix, inscrits dans le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), récompensent donc des initiatives variées : recrutement, maintien dans l’emploi, accessibilité ou sensibilisation.

Avec 8 300 demandeurs d’emploi en situation de handicap sur l’île, ces actions visent également à rappeler "l’urgence d’une mobilisation collective pour l’égalité des chances", indiquent la DEETS, le FIPHFP et l'Agefiph.