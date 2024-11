Trail : aussi "fou" que la Diagonale… l'Ultra Terrestre va traverser La Réunion sur 224 km

Il y avait la Diagonale des fous, il a désormais l'Ultra Terrestre. Long de 224 km avec 14.330 mètres de dénivelé positif, ce trail aura lieu en mai 2025. 150 concurrent.e.s se sont déjà inscrit.e.s pour relever ce défi où elles et ils iront en marchant, en trottinant ou e courant de Saint-Philippe au stade de La Redoute à Saint-Denis. Beñat Marmissolle et Antoine Guillon, deux anciens vainqueurs de la Diagonale des Fous ont d’ores et déjà prévu de s’aligner sur la ligne de départ (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le 8 mai 2025, 150 traileurs vont donc s'élancer à 6 heures du matin pour l'Ultra Terrestre. Organisé par l'Ultra trail de l'Océan indien (UTOI), cette course reliera Saint-Philippe au stade de La Redoute à Saint-Denis.

Temps à ne pas dépasser pour ces "extraterrestres" des sentiers, 80 heures, soit jusqu'au dimanche 11 mai à 16 heures pour affronter les 224 kilomètres de sentier et les 14.330 mètres de dénivelés positifs.

- Un trail du nord au sud de l'île -

Tel le parcours de la Diagonale des Fous, les sportifs devront emprunter entre autres les sites du Volcan, l'oratoire Sainte-Thérèse, le Piton de l'Eau, Textor, Nez de Bœuf, Grand Bassin, Mare à Boue, Bébour, Hell-Bourg, Cilaos, le Taïbit, Marla, Sentier Scout, le Maïdo, Dos dÂne, le Colorado et enfin La Redoute.

Pour pimenter le tout, huit barrières horaires – plus strictes que celles de la Diagonale permettront d'éliminer les retardataires, qui auront couru en dessous du rythme minimal imposé de 2,8 kilomètres et 179 mètres de dénivelé positif par heure.

- Des têtes d'affiche déjà annoncées pour l'Ultra Terrestre -

Deux anciens vainqueurs de la Diagonale des Fous ont d’ores et déjà prévu d’y s’aligner : Beñat Marmissolle et Antoine Guillon.

Le traileur Beñat Marmissolle, interrogé, a déclaré : "c'est un nouveau format et là ouah, je suis un passionné de dépassement de soi et la Réunion est tellement belle qu'on peut y revenir 100 fois".

Il encourage les traileurs à venir s'inscrire.

En 2015, Antoine Guillon prenait le commandement de la Diagonale des Fous au pied du Taïbit, à 72km du départ. Une première place qu'il n'a cédée à personne et sans jamais sembler être inquiété par ses poursuivants, tant il apparaissait d'une aisance folle sur cette 23ème Diagonale des Fous longue de 164km.En terminant la course en 24 heures et 17 minutes, le natif de Vailhan (Hérault) franchissait la ligne d'arrivée.

Beñat Marmissolle a remporté en 2022 la Diagonale des Fous. Le Français a devancé le Suisse Jean-Philippe Tschumi dans la descente de La Redoute et s'offre la victoire en 23 heures et 14 minutes.

- D'autres courses pour les traileurs -

L'Ultra Terrestre fait partie du format de l'Ultra trail de l'Océan indien 2025 qui fête sa deuxième édition.

Avec six formats de course, dont les deux tant attendus de 225 km et 174 km, c'est encore un grand moment sportif qui attend La Réunion du 8 au 11 mai 2025.

Ultra trail des géants – distance de 174 km et 10.860 mètres de dénivelé positif. Le lieu de départ se fera à Saint-Philippe le 8 mai 2025 pour une arrivée au stade de La Redoute. L'heure maximale d'arrivée est fixée à 14 heures

L’Ultra Trail des Géants – Relai – six relayeurs obligatoires pour parcourir 174km de sentiers et 10.860 mètres de dénivelé positif. Un départ prévu à 17 heures à Saint-Philippe le 8 mai pour une arrivée sur Saint-Denis à 17 heures maximum.

Si le 1er relayeur abandonne, le second peut prendre le départ au point relai à partir de l’heure limite de la barrière horaire prévue. Si le dernier relayeur abandonne, l’équipe sera considérée comme ayant abandonné.

Speed’Goat. Ce trail se fera sur une distance de 128km pour 8.024 mètres de dénivelé positif. Le lieu de départ se trouve au Champ de Foire Plaine des Cafres à 15 heures le 9 mai 2025.

Le Méga Trail de l’Ouest. D'une distance de 82km et de 3.250 mètres de dénivelé positif, le départ se fera du Maïdo le samedi 10 mai à 8 heures.

Le Méga Trail de l’Ouest – relai est un relai trois personnes. Sur 82km, le départ se fera également du Maïdo le samedi 10 mai à 8 heures.

Enfin, le trail des Pétrels, d'une longueur de 44km pour un dénivelé positif de 2.200 mètres partira de la Halte-là à La Possession le 10 mai à 8 heures. Destination finale, le Stade de la Redoute.

