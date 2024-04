Matante Rosina avait envie de s'amuser un peu hier. Alors vous avez regardé par la fenêtre pour voir si le sommet du piton des neiges était tout blanc ? avouez ! bon, vous l'avez compris, il s'agissait d'un poisson d'avril. Elle a aussi le droit de s'amuser de temps en temps. Et pour ce mardi 2 avril 2024, plus sérieusement, elle pense que le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux. (photo rb/www.imazpress.com)