Un appel à projet pour lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle

La Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) lance un appel à projets (AGRASC 2025) pour lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle à La Réunion. Il vise à faire émerger des actions innovantes de prévention et de lutte contre ces pratiques.

La Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) lance un appel à projets pour lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle à La Réunion.

A La Réunion, si la prostitution de rue demeure la plus visible, 70% de celle-ci se pratique via internet et les réseaux sociaux.

L'appel à projet vise à financer des acteurs souhaitant s'impliquer dans la prévention et la lutte contre la prostitution sur le territoire. Il s’adresse aux personnes morales, en particulier les associations et fondations. Une attention particulière sera portée aux projets déployés dans les zones de l'Est et de l'Ouest.

Les thématiques retenues

- Le développement d'actions innovantes d'aller-vers ;

- La formation et la sensibilisation des professionnels ;

- Les actions de sensibilisation et de prévention privilégiant les techniques de marketing social dans le but d'avoir un impact mesurable sur les publics cibles ;

- L’amélioration de l'accompagnement des victimes.

La sélection des projets se fait dans le respect de différents critères notamment :

- La capacité à appréhender les nouvelles formes de prostitution ;

- L'originalité et la valeur ajoutée des actions proposées ;

- Le suivi de l'impact via l'évaluation des actions ;

- La capacité à produire des actions transférables à d'autres contextes ;

- La qualité du portage du projet.

Les actions proposées doivent permettre d'impulser des projets innovants, à caractère partenarial et pluridisciplinaire.

Les projets sélectionnés bénéficieront d'une aide financière maximale de 100 000 euros. Ils débuteront en 2025 et pourront se dérouler jusqu'en 2026, pour une durée de 18 mois maximum.

En 2025, 3 millions d'euros sont déployés au niveau national par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en partenariat avec le Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, pour financer des projets inscrits dans la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle.

La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 31 janvier 2025, minuit (heure de La Réunion).

Seuls les dossiers complétés, répondant aux exigences de l'appel à projets et déposés sur démarches simplifiés seront soumis à l'examen du comité de sélection : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/drdfe-la-reunion-appel-a-projets-2025-agrasc