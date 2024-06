Un beau jeudi d'hiver

Matante Rosina adore le temps de ce jeudi 27 juin 2024. Un ciel bleu et ensoleillé, un vent frais, c'est ce qui est prévu par notre Matante. Toute l'île va bénéficier de cette belle météo. Les nuages sont quasi-inexistants même dans l'après-midi où ils ont l'habitude de s'installer sur les pentes. Si vous allez du côté de la plaine des Cafres, couvrez-vous bien. Le thermomètre devrait afficher 2 petits degrés. Evidemment, le vent est toujours présent et peut atteindre les 60 km/h en rafales dans le sud et l'est. (photo vs/www.imazpress.com)