Ce mardi 11 juin 2024 est ensoleillé, surtout le matin, d'après notre Matante Rosina. Au fil des heures, les nuages se forment sur les pentes de l'ouest et du sud-ouest laissant probablement échapper quelques gouttes de pluie. A la nuit tombée, l'est se fait arroser. Le vent se lève pour la journée et les rafales peuvent atteindre les 60 km/h à Saint-Denis et Saint-Pierre. (photo rb/www.imazpress.com)