Un bébé paille-en-queue retrouvé sous une baignoire

C'est un appel insolite qu'a reçu la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) cette semaine : une femme a retrouvé un bébé paille-en-queue...sous sa baignoire. "Suite aux explications nous comprenons qu’un couple de paille-en-queue a choisi d’entrer par la grille d’aération du mur de la maison donnant sur la salle de bain et plus exactement sous cette fameuse baignoire" explique la SEOR.

C’est en enlevant la paroi de la baignoire pour des travaux que la dame a découvert le poussin.

"Les travaux ne pouvant pas attendre la fin de l’élevage du poussin (encore environ 1 mois et demi) nous avons décidé de le prendre en charge et de réparer l’entrée de la grille d’aération afin que les adultes ne puissent pas revenir" détaille la SEOR, qui reçoit "régulièrement des signalements de nidifications en zone urbaine et périurbaine assez improbables". Par exemple, dans des trous dans mur de soutènement, un garage, ou encore une grue.