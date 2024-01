Ce mercredi 31 janvier 2024, Matante Rosina ouvre ses volets et remarque un ciel bien gris dans l'est. En regardant plus loin, vers l'ouest, elle sent que le soleil se montre plus. Dans l'après-midi, elle pense qu'il va y avoir toujours de la pluie mais dans les hauts de l'île. Sur les côtes de l'île, les éclaircies devraient perdurer toute la journée. Alors amis sudistes, à vos machines ! (photo rb/www.imazpress.com)