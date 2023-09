A l'aube de ce mercredi 6 septembre 2023, la côte Est s'éveille sous un ciel couvert mais sans grande conséquence d'après Matante Rosina qui a regardé au fond de sa marmite à riz. Partout ailleurs, le soleil illumine la journée. Sur les hauteurs, des nuages se forment, et quelques averses pourraient faire leur apparition dans la région sud du Volcan, dans l'est et aussi dans l'Ouest. Côté température, elles ont tendance à baisser. (photo rb/www.imazpress.com)