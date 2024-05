Le ciel est plus couvert ce dimanche 19 mai 2024 surtout du côté de chez Matante Rosina, dans l'est. Quelques farines humidifient le nord et l'est de l'île. Ailleurs, en revanche, le temps reste sec avec malgré tout de gros nuages au-dessus de nos têtes. Les rayons du soleil auront du mal à percer les nuages, les températures risquent de baisser. La mer commence à s'agiter. (photo rb/www.imazpress.com)