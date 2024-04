Ce mercredi 1er mai 2024, Matante Rosina annonce un ciel nuageux. En revanche, les plus hauts sommets sont épargnés d'après elle. Il est possible de sentir quelques gouttes du côté du volcan et des plaines. Matante Rosina en profite pour vous souhaite une bonne fête du travail et profitez de ce jour férié pour aller vous promener. (photo rb/www.imazpress.com)