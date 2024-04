Ce mercredi 24 avril 2024, Matante Rosina promet un ciel sans nuages. Le ciel reste dégagé toute la journée et sur toute l'île. De petits nuages se développent ici et là sur les pentes mais ne viendront pas gâcher le beau temps général. Dans la nuit, des averses pourraient concerner le nord et l'est de l'île. (photo sly/www.imazpress.com)