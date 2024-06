Un diplôme d’études supérieures de notariat disponible à la rentrée universitaire 2024

L'Université de La Réunion sera la seule université ultramarine à proposer le diplôme d’études supérieures de notariat (DESN) dès la rentrée universitaire 2024.

Ce nouveau diplôme, créé en 2022 dans le cadre de la réforme de l’accès à la profession de notaire, vient remplacer ainsi les anciennes voies d’accès distinctes à la profession (la voie universitaire et la voie professionnelle), en fusionnant ces deux parcours.



"La création de ce diplôme unique résulte d’une forte collaboration entre le Conseil Supérieur du Notariat (CSN), l’Institut National des Formations Notariales (INFN) et les universités et constitue désormais la principale voie d’accès à la profession de notaire" écrit l'Université.



Ce jeudi 20 juin sur le campus du Moufia, trois conventions de partenariat ont été signées entre l’Université de La Réunion et l’INFN.