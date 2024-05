Un exercice d’assistance à navire en difficulté dans la baie de Saint-Paul

Ce jeudi 23 mai s’est déroulé un exercice visant à entraîner les services de l’État concourant à l’Organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) dans le cadre d’une mission d’assistance à navire en difficulté au mouillage dans la baie de Saint-Paul. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration)

L’ORSEC maritime est le cadre permettant à tous les acteurs de se coordonner efficacement afin de gérer ces crises dont les impacts peuvent être dévastateurs.



La Réunion est située sur une véritable autoroute du flux maritime mondial. Près de 10 000 navires de commerce, à destination de l’Asie ou du Cap de Bonne-Espérance se croisent chaque année au large de l’île. Dans ce contexte, l’État se prépare à toute situation pouvant porter atteinte à la sécurité maritime, au littoral réunionnais, à l’environnement et à la vie humaine en mer.



Les personnels du SAMU, du SDIS, de la direction de la mer Sud Océan Indien, de la Marine Nationale, du service de santé des Armées, ainsi que du pilotage portuaire du Grand port maritime de La Réunion ont pris part à cette simulation de crise consistant en un incendie incontrôlable déclaré à bord d’un navire de commerce. Le scénario visait principalement la mise en place d’une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI).



Une EEI est une équipe formée par des personnels spécialisés de différents services de l’État ainsi que d’acteurs privés afin d’être les premiers témoins dépêchés sur un navire en cas d’urgence. De par leurs compétences variées, allant de la médecine d’urgence au pilotage de navire de commerce, ils sont les premiers acteurs capables d’agir en cas de nécessité. Ainsi, leurs diverses expertises permettent au préfet en sa qualité de délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, d’apprécier la situation et de prendre des décisions éclairées dans ce type de situations crises où l’urgence est de mise.



Organisée par le bureau action de l’État en mer, cette simulation a permis de mettre en place les premières étapes de l’activation d’une EEI :



• recueil d’informations sur la situation par le CROSS,

• mise en alerte du personnel,

• préparation d’un plan d’action et d’un briefing à destination du personnel EEI par le CROSS,

• préparation du matériel nécessaire à l’intervention,

• simulation du cas d’ORSEC maritime sur la base des plans du navire.



Cet exercice a donné l’occasion à tous les acteurs participant à l’ORSEC de mieux appréhender ce type d’évènement en mer et de préparer, de manière efficace, une réponse de l’État adaptée.



Un entraînement rigoureux et régulier des services participant à l’ORSEC et en particulier des personnels d’EEI, dans un milieu maritime entrainant des situations exceptionnelles peu familière à leurs cœurs de métiers, est essentiel afin de préparer l’intégralité des acteurs à la gestion de l’urgence.