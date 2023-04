Un front froid et des intempéries attendus à La Réunion ce mardi

Un front froid est prévu ce mardi 25 avril 2023 par le sud avec du potentiel orageux. Un front pluvio-orageux est en effet présent ce lundi soir au large du sud-ouest des Mascareignes et va remonter en direction de la Réunion d'ici demain mardi. "Il traversera le département, apportant une dégradation généralisée du temps à partir de mardi matin et jusqu'en milieu d'après-midi, avec de la pluie et des orages" précise Météo France. (Photo Météo Pluie photo Sly imazpress)

Pour rappel, Météo France a placé l'ensemble de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages. "Les régions nord et nord-est ne sont pas à l'abri d'être impactées par quelques averses pouvant être localement soutenues voire orageuses", indique la station météorologique.

En début de soirée une large moitié sud du département profite de l'habituel délitement de la couverture nuageuse et le temps s'annonce assez clément. En revanche, le Nord et le Nord-Est du département ne sont pas à l'abri d'être impactés par quelques averses, pouvant être localement soutenues voire orageuses.

Plus tard dans la nuit, la mise en place d'un régime de brise devrait repousser l'essentiel des nuages et les maintenir à quelques encablures des côtes Nord.

En fin de nuit, les nuages finissent par aborder le littoral Nord et viennent arroser de quelques averses les environs de Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Saint-Benoît.