Un front froid et des averses attendus ce week-end

Les températures ont baissé ce week-end, apportant enfin un peu de fraicheur après un début juin particulièrement chaud. "Néanmoins ce n'était qu'un avant-gout de l'hiver" note Météo France. "En effet, un nouveau front froid est attendu pour samedi et il devrait s'accompagner d'un nouveau refroidissement de plusieurs degrés. Le thermomètre pourrait approcher les 0°C sur les sommets dimanche matin" annonce le centre météorologique (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"Une dégradation du temps devrait également concerner une grande partie de la Réunion samedi donnant localement des averses marquées avant le retour d'un temps plus ensoleillé dimanche" précise Météo France.

"Ce changement de masse d'air va s'accompagner d'un renforcement du vent et de la houle sur la Réunion et Mayotte. Les rafales devraient dépasser les 70km/h du côté de la Saline et les 50km/h sur Mamoudzou en cours de week-end. La houle australe atteindra également un pic proche des 3m50 sur Saint Pierre et de 2m en dehors du lagon mahorais" conclut le bulletin.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com