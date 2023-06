Un front froid attendu cette nuit avec une baisse des températures

Si jusque-là le froid est resté modéré depuis le début de l'hiver, les températures devraient baisser dans les prochains jours avec le passage d'un front froid dès la nuit de ce samedi 17 juin 2023. Le sud sera plus marqué par cette dégradation du temps annonce Météo France. (Photo photo RB imazpress)

"En effet le vent de secteur Sud se renforce et apporte un peu plus d'humidité sur le littoral Sud allant de Saint-Louis à Saint-Philippe en passant par Saint-Joseph. Les nuages remontent la pente sud du Volcan pour arroser la région de Grand Coude et du Tampon par exemple. L'amélioration sera tardive en fin de nuit" précise le bulletin météo de ce jour.

Le reste du département devrait être à l'abri du mauvais temps mais l'observation des étoiles risque d'être tout de même perturbée par une alternance de passages nuageux et d'éclaircies révèle Météo France.

Dans la nuit, les rafales approcheront les 60 km/h du côté de Saint-Gilles et 70 km/h vers Sainte-Rose.

Côté températures, le bulletin annonce des minmales entre 19 et 21 degrés sur le littoral, et 5 à 6 degrés dans les hauts du Maïdo et au volcan.

Les pluies devraient s'estomper au cours de la matinée de dimanche et le beau temps sera de retour pour la journée malgré le vent et des températures plus basses.

