Un homme tué à Majicavo : le préfet annonce le maintien des renforts de gendarmerie à Mayotte

Dans la nuit de ce samedi 7 octobre au dimanche 8 octobre, une famille de Majicavo a été victime d'une attaque dans son domicile. Le mari – âgé de 37 ans – a perdu la vie, informent nos confrères de Mayotte La 1ère. Une situation qui a conduit le préfet de Mayotte a confirmé le maintien du 5ème escadron de gendarmerie mobile dans l'île sœur (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Au domicile de la victime, se trouvait également sa compagne – toujours hospitalisée ainsi que deux enfants.

Une enquête a été ouverte par la section de recherches.

Pour les riverains de la zone, c’est l’incompréhension et la colère, ils vivent dans la peur depuis plusieurs jours, relatent nos confrères.

- Maintien du 5ème escadron de gendarmerie mobile -

Une situation qui a conduit le préfet à publier ce dimanche un communiqué appelant "les Mahoraises et Mahorais au calme, à garder leur sang-froid et à faire confiance à la police et à la gendarmerie pour maintenir l'ordre dans les heures et les jours à venir ainsi qu'à la justice française pour punir les coupables."

Selon toujours le préfet, "la lutte contre les bandes violentes et les violences aux personnes sont une priorité de l’État."

Après entretien avec le préfet, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer vient de confirmer le maintien à Mayotte du 5e escadron de gendarmerie mobile. Arrivé en août 2023 pour la rentrée scolaire, cet escadron, qui aurait dû quitter l'île aux prochaines vacances scolaires, restera à Mayotte aussi longtemps que nécessaire.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com