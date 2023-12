Saint-Denis : la chienne victime de maltraitance a été confiée à l'APEBA

Ce vendredi 29 décembre 2023, l'association pour l'éducation à la bienveillance animale (APEBA) a partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo d'un homme frappant violemment un chien dans son appartement à Saint-Denis. Une vidéo envoyée par un internaute, témoin de la scène. Le mis en cause fait déjà l'objet de trois plaintes pour maltraitance animale, d'après l'association. Suite à cette publication et le dépôt d'une nouvelle plainte, la chienne a été retirée à son propriétaire et confiée à l'APEBA en fin de journée (Photo APEBA)

L'homme semble bien connu de l'association qui évoque l’affaire Duck, un malinois "enfermé sur un balcon, tabassé et étranglé par son propriétaire". Le chien avait finalement été sorti du domicile par la police nationale suite à des signalements et placé sous la protection de l'association il y a près d'un an.

"Ce monsieur a déjà trois plaintes, suite aux précédentes maltraitances avérées sur Duck et sur son chat" affirme APEBA. "Aujourd'hui, on le voit clairement frapper la chienne des dizaines de fois, il est ensuite allé dans la chambre la battre pendant 30 minutes" poursuit l'association.

"Il se sent impuni, il le dit à tout le monde, il n'a pas peur de la police. La chienne doit être retirée dans la journée. Madame la Procureure, on compte sur vous" a-t-elle ajouté. Attention images violentes :

Une quatrième plainte aurait été déposée pour menace sur personne. L'homme "s'en prend aux voisins qui ont le courage de dénoncer ces faits terribles" signale le post publié sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi soir, l'association annonce que "grâce à une 4eme plainte, aux réactions des médias et la police nationale, la procureure a décidé de retirer la chienne et de nous la confier immédiatement". Une bonne nouvelle.

