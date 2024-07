Un hymne massacré, un doigt en moins pour les JO, de l'or salé

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet, le voici. Ingrid Andress devait interpréter The Star-Spangled Banner lors du "Home run Derby" (Derby du Texas) mais sa prestation a été un fiasco. À quelques jours des JO de Paris, un hockeyeur a préféré se couper le doigt que de renoncer aux Jeux. Pour célébrer ses 90 ans, La Baleine a semé de la poudre d’or (comestible) dans une dizaine de produits.

- États-Unis : l’hymne américain "massacré" par une chanteuse country

La chanteuse de country, Ingrid Andress a été la cible de moqueries sur les réseaux sociaux. Son interprétation de l’hymne américain avant un match de baseball au Texas a été qualifiée de "pire interprétation de l’histoire" par certains, rapporte le Huffington Post.

"Mes oreilles saignent, l’une des pires interprétations de l’hymne national de tous les temps", peut-on lire sur X (ex-Twitter). "L’oreille de Trump saigne de nouveau", écrit une internaute, tout en faisant référence à la tentative d’assassinat contre Donald Trump en Pennsylvanie.

"C’est impressionnant que cette Ingrid Andress ait raté chaque note. C’était douloureux #HomeRunDerby", note une autre.

My ears are bleeding. One of the worst national anthem renditions ever pic.twitter.com/FnJUNjWe6l

Même les forces de l’ordre de Bartlett dans l’Illinois n’hésitent pas à s’en prendre à la chanteuse. "Toute personne qui ne porte pas sa ceinture de sécurité ou commet un excès de vitesse à Bartlett sera forcée de réécouter la performance d’Ingrid Andress au Home Run Derby", a écrit la police de la ville.

Please note anyone who doesn’t wear their seat belt or speeds thru Bartlett will be forced to listen to 4 x Grammy nominee Ingrid Andress’ home run derby performance again ????



- BARTLETT POLICE pic.twitter.com/OLVcjUu5er