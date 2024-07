États-Unis : l’hymne américain "massacré" par une chanteuse country

La chanteuse de country, Ingrid Andress a été la cible de moqueries sur les réseaux sociaux. Son interprétation de l’hymne américain avant un match de baseball au Texas, dimanche 14 juillet 2024, a été qualifiée de "pire interprétation de l’histoire" par certains, rapporte le Huffington Post.

L’artiste de 32 ans devait interpréter The Star-Spangled Banner lors du "Home run Derby" (Derby du Texas), opposant les Houston Astros et les Texas Rangers. Mais sa prestation a été un fiasco, entre fausses notes et voix hésitante. Appréciez.

L'autre image qui fait parler ce soir aux US: la chanteuse country Ingrid Andress (plsrs nominations aux Grammy) massacre l'hymne américain à coups de fausses notes (la fin ????) avant un match au Texas. "Pire interprétation de l'histoire" dit-on ici...pic.twitter.com/YDR6xvLiWD — Franck Genauzeau (@FranckGenauzeau) July 16, 2024

- "L’un des pires hymnes nationaux" -

"Mes oreilles saignent, l’une des pires interprétations de l’hymne national de tous les temps", peut-on lire sur X (ex-Twitter). "L’oreille de Trump saigne de nouveau", écrit une internaute, tout en faisant référence à la tentative d’assassinat contre Donald Trump en Pennsylvanie.

"C’est impressionnant que cette Ingrid Andress ait raté chaque note. C’était douloureux #HomeRunDerby", note une autre.

My ears are bleeding. One of the worst national anthem renditions ever pic.twitter.com/FnJUNjWe6l — Michael Schwab (@michaelschwab13) July 16, 2024

Même les forces de l’ordre de Bartlett dans l’Illinois n’hésitent pas à s’en prendre à la chanteuse. "Toute personne qui ne porte pas sa ceinture de sécurité ou commet un excès de vitesse à Bartlett sera forcée de réécouter la performance d’Ingrid Andress au Home Run Derby", a écrit la police de la ville.

Please note anyone who doesn’t wear their seat belt or speeds thru Bartlett will be forced to listen to 4 x Grammy nominee Ingrid Andress’ home run derby performance again ????



- BARTLETT POLICE pic.twitter.com/OLVcjUu5er — Bartlett IL PD (@bartlettpd) July 16, 2024

La chanteuse a tenu à s’excuser auprès de ses fans ce mardi soir, et surtout à expliquer la raison. Comme vous pouvez le lire ci-dessous, elle a expliqué sur ses réseaux sociaux qu’elle était "bourrée" lors de sa prestation. Et a ajouté qu’elle comptait s’inscrire dans un centre de désintoxication pour "obtenir de l’aide".

Ingrid Andress releases statement after viral National Anthem performance. pic.twitter.com/HjcopwvpAx — Complex (@Complex) July 16, 2024

Une prestation douloureuse pour cette chanteuse nominée quatre fois aux Grammy Awards, en 2020 et 2021 et a reçu de nombreuses autres récompenses outre-Atlantique.

