Un jeune réunionnais à l'Assemblée nationale pour défendre le budget de la solidarité internationale

Le mardi 15 et mercredi 16 octobre 2024, plusieurs ambassadeurs pour "One", organisation non gouvernementale cofondée par le chanteur Bono (U2) sont à l'Assemblée nationale. Parmi eux, Roshan, étudiant réunionnais de 23 ans. Son objectif, rencontrer les députés pour défendre le budget de l'aide au développement, menacé par les économies souhaitées par le gouvernement et le projet de loi de finances pour 2025.

Le message des jeunes ambassadeurs : "Les taxes solidaires doivent rester solidaires !"

Ces jeunes ambassadeurs insistent sur la nécessité de maintenir le lien entre les taxes solidaires (billets d'avion et transactions financières) et la solidarité internationale.

"Dans sa proposition de budget, le gouvernement veut supprimer ce lien, alors que ces taxes ont été spécialement créées pour établir un lien entre les bénéfices générés par la mondialisation et la redistribution nécessaire de ces richesses au profit des populations les plus vulnérables, à l’échelle mondiale", explique l'ONG.

En effet, le gouvernement prévoit une réduction drastique de l'aide publique au développement (APD), avec une baisse de plus de 20 % par rapport à l'année précédente.

Selon l'ONG "One", "c’est le budget le plus affecté par les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement".

