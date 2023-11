Ce mardi 21 novembre 2023 va, semble-t-il, être agréable. C'est Matante Rosina qui le voit au fond de sa tasse de café. Elle remarque malgré tout que quelques nuages se développent le long des pentes de l'île et il est bien possible que quelques petites pluies s'en échappent et s'étalent sur le littoral nord-ouest. Le thermomètre pourrait afficher 31°C. (photo rb/www.imazpress.com)