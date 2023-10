Sauvetage à plus de 200 kilomètres des côtes de La Réunion d'un marin malade

Ce mardi 24 octobre 2023 autour de 14h45 locales, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) sud océan Indien a été informé par le navire gazier "Kano" de la présence à bord d’un malade dans un état grave nécessitant son évacuation. Le CROSS a accepté de prendre en charge la coordination de l’évacuation du marin. Un hélicoptère a décollé de La Réunion le lendemain pour rejoindre le navire, situé à plus de 200 km des côtes réunionnais, et a hélitreuillé sur une civière le malade jusque dans l'île. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo Marine nationale)

Une opération de secours d’ampleur vient une nouvelle fois de mettre en évidence l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des services concourant à l’action de l’État en mer (AEM) en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, sous l’autorité du Préfet Jérôme Filippini et témoigne de la solidarité de la France envers le partenaire régional majeur qu’est Madagascar.



Le mardi 24 octobre 2023 autour de 14h45 locales, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) sud océan Indien est informé par le navire gazier « Kano » de la présence à bord d’un malade dans un état grave nécessitant son évacuation.

Le navire se trouve alors au large dans le sud-est de Fort-Dauphin, dans la zone de recherche et de sauvetage de Madagascar. Le CROSS Sud Océan Indien répond favorablement à la requête du centre de recherche et de sauvetage en mer (JRCC) malgache de prendre en charge la coordination de l’évacuation rapide du marin.



La chaîne d’urgence de l’aide médicale en mer est immédiatement activée et, sous la conduite du CROSS, le médecin spécialisé du centre de téléconsultation médicale maritime français (CCMM) à Toulouse préconise une évacuation médicalisée par voie aérienne au plus tôt.



Dès lors, le CROSS organise, en lien avec les forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), la projection d’une équipe médicale à bord pour conditionner et rapatrier le malade. Le navire se trouvant à grande distance de la Réunion, une opération d’ampleur exceptionnelle est mise en place. Une équipe, composée d’un médecin et d’un infirmier de la Direction Interarmées du service de Santé (DIASS), est transportée sur place par l’hélicoptère Panther des forces armées). Pour pouvoir couvrir une telle distance, ce dernier bénéficie du soutien pour plusieurs avitaillements de carburant de la frégate de surveillance « Floréal », à mi-chemin entre la Réunion et le LNG « Kano ».



L’hélicoptère décolle de la Réunion le mercredi 25 octobre 2023 à 12h25. Le LNG « Kano » est alors en zone de compétence du CROSS sud océan Indien, à près de 110 milles nautiques (200 km) de la Réunion. Après avoir déposé l’équipe médicale sur le navire, pris en charge puis hélitreuillé sur une civière le malade, celui-ci est finalement évacué dans les meilleures conditions jusqu’à l’hôpital Bellepierre de Saint-Denis trois heures et demi plus tard.