Un nouveau diplôme "ingénierie de projets européens dans les Outre-mer" proposé à la rentrée

À la rentrée 2024, un nouveau diplôme d'université (DU) intitulé "Ingénierie de projets européens dans les Outre-mer (IPEDOM)" sera proposé aux étudiants réunionnais. Cofinancé par l'État, ce diplôme vient enrichir l'offre de formation de l'Université de La Réunion dans le but de former davantage d'étudiants et de professionnels à la gestion des fonds européens. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture

Un nouveau diplôme d’université qui répondra à un double enjeu :

- un enjeu d’attractivité professionnelle, en favorisant la montée en compétences de professionnels dans le domaine de l'ingénierie de projets européens ainsi que l’insertion sur le marché du travail d’étudiants formés à une compétence fortement recherchée par les employeurs locaux (porteurs de projets et autorités de gestions notamment) ;

- un enjeu de développement local, en créant les conditions d’une meilleure mobilisation des fonds européens.

Les fonds européens constituent un outil de financement incontournable pour les politiques publiques mises en œuvre localement. Il peut s’agir de fonds gérés par l’État localement ou les collectivités (comme le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus ) ou de programmes financés directement par l’Europe (tels qu’Horizon Europe ou Life). Cet appui financier de l’Union européenne intervient dans des domaines aussi variés que l’aménagement du territoire, la transition écologique et énergétique, les transports, la recherche, la santé et l’éducation.

La maîtrise des règles de gestion de ces différents fonds constitue une compétence précieuse et fortement valorisable sur le marché du travail pour les jeunes actifs. Elle contribuera également au développement économique et social de La Réunion en permettant au territoire de se saisir pleinement des opportunités de financement offertes par l’Union européenne.

- Candidatures ouvertes du 1er mai au 31 mai 2024 -

Les candidatures au DU "IPEDOM" sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2024.

Pour se porter candidat : rendez-vous sur la plateforme admission admission.univ-reunion.fr

Pièces requises : CV, lettre de motivation, copie des diplômes et des relevés de notes, baccalauréat y compris

- Une formation à vocation professionnalisante -

La formation alterne enseignements académiques et enseignements professionnalisants, axés sur la pratique. Elle associe à l'université de La Réunion les principaux acteurs de la gestion des fonds et programmes européens à La Réunion : les services de l’État (Préfecture, secrétariat général pour les affaires régionales – SGAR, direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités - DEETS) ; le conseil régional ; le conseil départemental et l'agence de gestion des initiatives locales en matière européenne (AGILE) notamment.

La professionnalisation y est renforcée à l'aide d'une équipe pédagogique mixte, formée en particulier de praticiens experts dans la gestion de fonds et programmes européens, et d'un tutorat personnalisé, consistant en un stage immersif au sein d'une autorité ou structure de ges-tion de fonds européens ou en un projet tutoré portant sur le montage en petit groupe d'un dossier de projet européen ou la rédaction d'un dossier thématique.

Le programme de 158 heures repose sur sept unités d'enseignement :

• UE 1 - Cadres fondamentaux de l’Union européenne et des Outre-mer 28h

• UE 2 - Politiques et financements de l’Union européenne 23h

• UE 3 - Montage et gestion de projets cofinancés par des fonds européens 34h

• UE 4 - Montage et gestion de programmes sectoriels 17h

• UE 5 - Gestion comptable et financière 21h

• UE 6 - Techniques d’achat public 21h

• UE 7 - Outils professionnalisants : euroconférences, communication… 14h

Organisation du DU

Quand ? Formation de septembre 2024 à septembre 2025 ; 23 jours/46 demi-journées de formation.

Prérequis : le DU s'adresse aux titulaires d'un BAC+3 ou équivalent.

Tarifs de la formation soutenue par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer :

• Convention employeur : 1 800 euros

• Individuel payant : 800 euros

Référents :

- Responsable pédagogique universitaire :Dr Hélène PONGÉRARD-PAYET, MCF HDR en Droit public (Université de La Réunion) helene.pongerard@univ-reunion.fr

- Coordonnatrice pédagogique au titre de la Direction de la formation tout au long de la vie (DFTLV) : Jocelyne BARET, Chargée d'ingénierie et de projets de formations (Université de La Réunion) marie.baret@univ-reunion.fr