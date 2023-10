Un nouveau message dans les avions pour accueilir les voyageurs

Un nouveau message est désormais diffusé dans les avions à l’arrivée à La Réunion, "les voyageurs auront désormais une information plus claire, attractive et positive indique la préfecture ce mardi 3 octobre 2023 dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Aéroport de La Réunion Roland-Garros photo RB imazpress)

"Nombreux sont ceux qui, en arrivant à La Réunion en avion, ont entendu le personnel de bord énoncer l’ensemble des consignes et risques à prendre en compte pendant leur séjour (importations/exportations, coraux, risque requins, volcan, etc.).

Ce message, issu d’un arrêté préfectoral, était peu attrayant, n’apportant pas une image positive de l’île et pouvait également entrainer un sentiment d’inquiétude disproportionné chez les voyageurs.

Avec plus de 2 millions de voyageurs atterrissant chaque année à La Réunion, le préfet a souhaité transformer ce message en une vidéo, systématiquement diffusée aux voyageurs, mais avec une tonalité plus moderne et positive.

Dans ce film, La Réunion est présentée dans toute sa diversité, à travers ses paysages du battant des lames au sommet des montagnes, pour rappeler les messages de prévention et de réglementation qu’il convient d’avoir à l’esprit en arrivant sur l’île (ne pas ramasser les coraux, s’informer sur la météo, ne pas importer et exporter fruits et plantes, etc.).

Regardez :

Pour mener à bien ce projet, la préfecture a engagé une concertation avec les services et les opérateurs de l’État pour définir les thématiques abordées. Une collaboration a été mise en place également entre la préfecture, le conseil régional (via Île de La Réunion Tourisme), le conseil départemental, l’aéroport et les quatre compagnies aériennes desservant l’îlec(Air Austral, Air France, Corsair et Frenchbee).