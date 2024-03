Un parieur réunionnais devient millionnaire en gagnant au Quinté

Ce jeudi 7 mars 2024, un parieur PMU de La Réunion, a remporté le fabuleux gain de 1 027 684 d'euros, en misant 3 euros au Quinté+ spOt Max dans le Tabac-Presse de La Chatoire du Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué du PMU.

En tirant le numéro Max 13, ce nouveau gagnant PMU a multiplié son gain par 20 grâce à l’opération que PMU a mis en place du 6 au 10 mars 2024 : le multiplicateur x10 de l’option Max** du Quinté+ est ainsi augmenté pendant cinq jours par un multiplicateur x20.

Ainsi pour 3 euros joué au Quinté+ spOt et en prenant l’option Max, ce parieur a pu remporter la splendide somme de 1 027 684 euros.

- Un client fidèle du point de vente La Chatoire -

Cet habitué du point de vente a, sur le très bon conseil de M. Roland Hughes TIAFVOON, propriétaire du commerce de la Chatoire, opté pour l’option Max et cela a payé ! Présent au moment de la course qu’il a suivie en direct dans le point de vente, on imagine la grande émotion du client à l’arrivée de la course du jour, le Prix de La Gascogne à l’hippodrome de Saint-Cloud.

- Un gain record n’ayant pas été remporté depuis plus d’un an -

Cet heureux parieur devient donc un grand gagnant PMU puisqu’il a remporté une somme supérieure à 100.000 euros. Si à l’heure actuelle ils sont 40 grands gagnants à avoir remporté une telle somme depuis le début de l’année 2024, il s’agit du plus gros gain remporté jusqu’alors depuis avril 2022. En effet, c’est à Lille dans le Nord que 1 078 992 euros ont été remporté le 3 avril 2022.

À La Réunion, le dernier gain supérieur à 1 million d’euros avait été remporté en décembre 2017 par un parieur de Saint-Benoît.

* Pour information, la formule "spOt" consiste à faire confiance à l’algorithme du PMU : au contraire d’un choix au hasard, cet algorithme tient compte des paris préalablement enregistrés jusqu’au départ de la course par les autres parieurs, en proposant une combinaison intelligente de chevaux favoris et d’outsiders.

** Pour 1 euros supplémentaire, le parieur peut choisir ou laisser le spOt choisir un numéro entre 1 et 30 et tenter de multiplier ses gains par 2 ou par 10 hors opération commerciale. 6 multiplicateurs x2 1 multiplicateur x10 sont tirés à chaque Quinté+.