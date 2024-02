Matante Rosina n'en revient pas. Elle a un peu frais en se levant tôt ce samedi 3 février 2024. Et en mettant le bout de son nez dehors, elle observe quelques nuages qui se baladent dans le sud-est mais ils ne sont pas menaçants. Ailleurs le soleil est présent et va réchauffer l'air ambiant. Dans l'après-midi, dans les Hauts du nord, on peut s'attendre à quelques petites gouttes. (photo rb/www.imazpress.com)