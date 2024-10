Loto de la biodiversité : des jeux à gratter pour sauver le gecko vert de Manapany

L'Office français de la biodiversité et la Française des jeux ont lancé ce lundi 28 octobre la nouvelle édition du Loto de la biodiversité. 19 projets, contre 20 l'année passée, ont été retenus. L'un d'entre eux concerne La Réunion et le gecko vert de Manapany. Cette espèce endémique de l'île vit dans les falaises littorales de Petite-île, sur une surface de 16km2. Elle est classée "en danger critique d’extinction" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En cause, la modification de son habitat, l’expansion urbaine mais aussi le changement climatique (Photo D.R.)

L’augmentation de la température comme la diminution des pluies dans le sud de l’île affectent la population des geckos et ses ressources alimentaires. En 1995, entre 5 000 et 10 000 individus étaient recensés. En 2011, une nouvelle étude estimait la population entre 3 000 et 5 000 individus.

Le projet retenu par le loto de la biodiversité vise donc à mieux protéger cette espèce fragile.

15 millions de tickets ont été vendus lors de la première édition de ce jeu à gratter, conçu sur le modèle du loto du patrimoine. 4 millions d'euros avaient ainsi été récoltés.

L'office français de la biodiversité espère en récupérer 10 millions avec cette seconde édition. Les tickets sont en vente depuis ce matin. 30 000 euros sont à gagner pour les participants.

À noter que la première édition n'avait pas fait l'unanimité. Au sénat, certains parlementaires se sont exprimés contre le principe du ticket à gratter, en raison du risque d'addiction au jeu qu'il peut impliquer. Antoine Gatet, le président de France Nature avait lui regretté que sur les 3 euros du ticket, seul 43 centimes étaient consacrés au financement de la biodiversité.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com