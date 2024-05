Sainte-Marie : un rassemblement en soutien au peuple kanak organisé devant l'aéroport

Des militants du collectif Réunion Palestine se sont rassemblés ce samedi 25 mai 2024 devant l'aéroport de Gillot à Sainte-Marie pour manifester en soutien aux Kanaks. À l'appel du collectif Solidarité Kanaky, des manifestations en simultanée en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris et La Réunion sont organisées (Photos : DR)

À La Réunion, devant l'aéroport, ils sont un peu plus d'une vingtaine à s'être mobilisés. "On fait cela vis-à-vis de la situation en Kanaky où l'on est dans une situation de guerre coloniale avec au moins sept morts, dont la majorité est des kanaks et des civils", déclare à Imaz Press un manifestant sur place.

"Un rassemblement coordonné dans toute la France, à l'appel de la diaspora kanaky."

"On veut montrer notre solidarité en tant que réunionnais, en tant que peuple et en lien avec la libération que ce soit celle des kanakys, des Palestiniens ou encore pour les Comoriens."

Pourquoi l'aéroport comme lieu de rassemblement ? "C'est un symbole en soi en terme de pression coloniale. L'image où les colons débarquent", dit-il.

- En Nouvelle-Calédonie, la tension ne redescend pas -

Des manifestations organisées alors que la tension reste vive samedi en Nouvelle-Calédonie, où la mission de "rétablir l'ordre dans les jours à venir" fixée par le président Emmanuel Macron se révèle difficile, et où l'évacuation de touristes français a commencé.

Au surlendemain de la visite d'une journée du chef de l'État, les opposants à la réforme électorale qui a provoqué les émeutes à partir du 13 mai restent déterminés à obtenir son retrait définitif.

Macron s'était félicité jeudi de la retenue des forces de l'ordre. Il soulignait devant des journalistes calédoniens que "nos gendarmes et nos policiers n'ont tué personne".

Dès le lendemain après-midi, les faits l'ont démenti. Un policier, "pris à partie physiquement par un groupe d'une quinzaine d'individus", a tiré un "coup de feu pour s'extraire" et tué un homme à Dumbéa, à côté de Nouméa, selon le récit du procureur de la République Yves Dupas.

Avant cet homicide dont les circonstances restent à éclaircir, deux gendarmes, dont un touché par un tir accidentel, trois Kanak (autochtones) et un Caldoche (Calédonien d'origine européenne) avaient été tués.

