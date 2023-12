Plusieurs personnes condamnées dans une affaire de trafic d'oiseaux entre Maurice et La Réunion

Une vaste opération judiciaire a été menée le 4 décembre 2023 après la découverte d'un réseau de trafic d'animaux, plus précisément d'oiseaux importés de l'île Maurice. L'enquête a été ouverte en novembre 2022 après la découverte de 1100 serins du Mozambique transportés par un passager sans aucun justificatif sanitaire et entassés dans des tubes en PVC et des cages de fortune. Plusieurs personnes ont été déférées devant la justice le 4 décembre et condamnées à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis dans cette affaire. Nous publions le communiqué du parquet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

En novembre 2022, faisant suite à un renseignement obtenu par le détachement de l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de La Réunion, les douanes de l’aéroport de Saint-Denis ont contrôlé un passager en provenance de l’île Maurice.

La vérification du bagage en soute a permis de découvrir plus de 1100 serins du Mozambique transportés sans aucun justificatif sanitaire et entassés dans des tubes en PVC et des cages de fortune, des conditions de transport qui occasionnent des souffrances aux animaux et causent la mort de 10 % d’entre eux.

Le serin ne fait pas partie de l’habitat naturel réunionnais et son importation sur l’île est interdite.

Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Pôle Régional Environnement, a saisi l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (détachement de La Réunion) ainsi que la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion.

L’enquête ouverte pour trafic d’animaux a mis en lumière un réseau réunionnais. Les oiseaux, importés de l’île Maurice, achetés entre 1 euros et 10 euros, étaient, une fois arrivés sur le sol réunionnais, vendus par le bouche-à-oreille, entre 80 et 120 euros l’individu.

Cette coordination a permis l’interpellation et les auditions de nombreux protagonistes : tête de réseau, revendeur et clients. Ces derniers, qui encourent jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, ont été déférés devant la justice et condamnés à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis comportant l’interdiction de se déplacer à l’étranger sans l’autorisation du juge ainsi qu’à des peines d’amende allant jusqu’à 14 000 euros.

La répression de la commercialisation d’animaux importés illégalement sur le territoire réunionnais revêt une importance pour la protection de la biodiversité réunionnaise, pour laquelle les forces de l'ordre et le Ministère Public continueront à agir collectivement avec efficacité et fermeté.

