Un retour progressif à l'équilibre pour la compagnie

Air Austral dévoile son nouveau programme pour la période allant du mois d'octobre au mois de mars 2025. Une programmation synonyme de retour progressif à l'équilibre avec le renforcement de certaines liaisons et l'augmentation de fréquences historiques comme le vol Réunion-Nosy-Be. Le communiqué complet est disponible ci dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La compagnie poursuit son plan de redressement afin d’être sur une trajectoire de retour à l’équilibre dès la fin de l’exercice fiscal FY25 en cours. Alors que la fin du mois d’octobre marque le début de la nouvelle saison IATA hiver 2024-2025 (octobre-mars), Air Austral présente un programme des vols construit au plus près de la demande de sa clientèle.

Air Austral propose de nouvelles opportunités de voyages et de correspondances et répond à la forte demande de voyage sur certaines de ses destinations, comme Bangkok ou encore Nosy-Be. Ce programme des vols est d’ores et déjà disponible à la vente.

« Air Austral poursuit son redressement, son plan de retour à l’équilibre est en marche et toutes les équipes sont mobilisées pour permettre à la compagnie de retrouver sa place d’acteur clé pour le développement de la région, tout en restant fidèle à nos valeurs, à notre identité réunionnaise et en offrant une expérience de voyage de qualité à nos clients. Je tiens en ce sens à rassurer l’ensemble de la clientèle de la compagnie, ils peuvent en toute sérénité envisager des voyages sur les lignes d’Air Austral. Air Austral reste une compagnie fiable sur laquelle ils peuvent compter » Hugues Marchessaux, Président du directoire d’Air Austral.

NOUVEAUTES POUR LA SAISON HIVER 2024-25 :

Afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle et d’anticiper la forte demande lors des périodes de pointe, plusieurs nouveautés sont prévues :

Renforcement de la liaison Réunion-Bangkok : Air Austral ajoute une troisième fréquence hebdomadaire sur cette route pendant les périodes de forte affluence. Cette mesure permettra de répondre à l’augmentation continue du trafic vers la Thaïlande, facilitée par la popularité croissante de cette destination auprès de nos passagers.

Augmentation des fréquences Réunion-Nosy-Be : La destination phare de Nosy-Be à Madagascar bénéficie d’une cinquième fréquence pendant les vacances scolaires, offrant ainsi davantage de flexibilité et de choix à nos voyageurs désireux de découvrir ou redécouvrir cette destination

Sur son réseau long-courrier Air Austral propose jusqu’à 11 fréquences par semaine entre La Réunion & Paris et jusqu’à 7 fréquences par semaine entre Mayotte et Paris.

Au niveau du reste de ses desserte régionales,

- Réunion-Mayotte : Jusqu’à 16 fréquences par semaine

- Réunion-Rodrigues : 1 fréquence par semaine

- Réunion-Madagascar :

o Tananarive : jusqu’à 4 fréquences par semaine

o Tamatave : 2 fréquences par semaine

o Diego : 2 fréquences par semaine

- Réunion-Maurice :

o Jusqu’à 30 fréquences hebdomadaires entre St Denis et Maurice

o Jusqu’à 2 fréquences hebdomadaires entre Pierrefonds et Maurice

DES PARTENARIATS POUR PLUS DE DESTINATIONS EN CORRESPONDANCE

o Une offre Train + Air :

Grâce à un partenariat historique avec la SNCF, ce sont 18 villes en France Hexagonale ainsi que Bruxelles qui sont directement reliées à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le hub d’Air Austral de/vers l’Océan Indien. Une combinaison d’avantages : simplicité, fluidité, rapidité & sérénité : https://www.air-austral.com/a-propos-dair-austral/nos-partenaires/train-et-avion.html

o Toute l’Asie à portée :

Grâce à un alignement des horaires de départ et d’arrivée à Bangkok, et à son partenariat commercial avec la compagnie Thaï Airways, Air Austral ouvre des possibilités de correspondances importantes depuis Bangkok vers plus de 15 destinations : le Japon, l’Indonésie, Hong-Kong, Singapour, Kuala Lumpur en Malaisie ou encore la Corée du Sud.

o Plusieurs destinations d’Afrique du Sud proposées en partenariat avec la South African Airways :

La clientèle d’Air Austral peut partir à la découverte de Capetown, Durban ou d’autres destinations africaine grâce à son partenariat commercial avec la compagnie South African Airways

o A la découverte de l’Europe

Grâce à un accord de partenariat historique avec la compagnie Air France, Air Austral propose plus de 40 destinations vers 17 pays d’Europe en correspondance de l’Aéroport Paris Charles de Gaulle.

Une ouverture sur l’Europe qui permet d’offrir aux passagers une flexibilité

inégalée et plus de choix de vols.

o Le Canal du Mozambique avec Ewa Air, sa filiale mahoraise

Filiale du groupe Air Austral, « EWA Air » propose 5 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. Les passagers d’Air Austral peuvent entre autres s’envoler à destination de Majunga à Madagascar, Les Comores ou encore Dar es Salaam en Tanzanie.

A découvrir également les Seychelles en partenariat avec Air Seychelles ou encore l’Australie en partenariat avec Air Mauritius