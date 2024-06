Un séminaire sur les enjeux des langues spécifique aux Outre-mer

Lofis la lang kréol La Rényon et le Centre d’études et de recherches comparatives sur les constitutions, les libertés et l’état (CERCCLE) de l'Université de Bordeaux organisent un séminaire sur "les langues spécifiques aux outre-mer : langues régionales ? langues maternelles ? quels sont les enjeux ? " les 20, 21 et 22 juin 2024 à la Médiathèque François Mitterrand à Saint-Denis. Pour l'occasion, plusieurs experts des langues maternelles des Outre-mer seront présents en visio-conférence ou sur place.

La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi Molac, ouvre des perspectives nouvelles pour les langues régionales de l'Hexagone et des Outre-mer.

Elle accorde une plus grande reconnaissance aux langues autres que le français parlées sur le territoire de français.

- La complexité des situations hors Hexagone -

La situation linguistique est différente pour les langues de la France hexagonale et pour les langues spécifiques aux Outre-mer.

Le séminaire soulèvera des problématiques autour de l'efficacité de la loi Molac par rapport aux besoins des habitants des Outre-mer qui n'ont pas le français comme langue maternelle.

Vous trouverez plus d'informations sur le site internet de Lofis.

- Programme -

Jeudi 20 juin :



Soirée inaugurale 17h-19h30, visio-conférence de Michel Launey sur "Langues maternelles en Outre-mer : les enjeux d’une reconnaissance"

Vendredi 21 juin :



Matinée 9h-12h45- Les langues d’outre-mer, leur place actuelle dans la société et dans l'enseignement, celle qu’elles devraient avoir : Polynésie (Jacques Vernaudon), Kanaky / Nouvelle-Calédonie (Fabrice Wacalie), Wallis et Futuna (Valélia Muni Toke), Guyane (Inga Sabine, Jean-Paul Fereira), Martinique (Manuella Antoine), Guadeloupe (Mirna Bolus), Mayotte (Rastani Spelo, Gaucher Ali)

Après-midi 14h-18h

- La parole des enfants réunionnais (Audrey Noël)

- Langues et apprentissage de la lecture à La Réunion Laurence Daleau)

- Le créole de la réussite (Daniel Lauret)

- Le créole dans le plan académique de La Réunion et à l’Université (Francky Lauret)

- Expériences pédagogiques réunionnaises en langue maternelle (Axel Gauvin, Laurence Daleau)

Samedi 22 juin :



Matinée 9h-12h45- Expériences pédagogiques réunionnaises en langue maternelle (Céline Poustis, Laurent Picard, Stéphane Marcy, Guillaume Aribaud)- Réflexions sur les solutions pédagogiques possibles en milieu plurilingue (Thierry Gaillat, Christian Ollivier)- La dimension psychologique dans la prise en compte des langues maternelles (Isabelle Nocus, Université Nantes)

Après-midi 14h-18h

- Synthèse des besoins (Mario Serviable)

- Comment les satisfaire ? Point de vue des militants, des pédagogues avec la participation de Rastani Spelo, Gaucher Ali (Mayotte), Mirna Bolus (Guadeloupe), Guillaume Aribaud (Réunion), Lofis la lang …

- Est-ce possible aujourd’hui ? Point de vue des juristes : Véronique Bertile (CECCLE Université Bordeaux), Romain Colonna (Université Corse)

- Et demain ? L’avis des politiques