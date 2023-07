Ce jeudi 13 juillet 2023, Matante Rosina est contente ! demain, c'est un jour férié, elle va pouvoir recevoir toute sa famille pour partager un bon repas. Elle profite du beau temps d'aujourd'hui pour nettoyer sa case partout. Même si quelques petites pluies apparaissent sur le nord et l'est, ce ne sera que bref et cela permettra d'adoucir les températures qui sont légèrement remontées ce jour. (photo rb/www.imazpress.com)